Erdoğan'ın boykot çağrısı yaptığı telefon pazarı ne durumda?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Onların iPhone'u varsa kendi ülkemizde Vestel var' sözleriyle yaptığı ABD boykotu çağrısının ardından gözler Türkiye telefon pazarına çevrildi. Samsung ve iPhone'un çoğunluğunu oluşturduğu pazarda en yüksek paya sahip yerli üreticinin yüzde 2 ile Vestel olduğu görülüyor.

Bugün Ankara’da bir sempozyumda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD ile yaşanan siyasi kriz ile yükselen döviz kuruna “alternatif politika” olarak ABD elektronik ürünlerine boykot önerisinde bulundu.

'ONLARIN IPHONE'U VARSA, ÖBÜR TARAFTA SAMSUNG VAR, VESTEL'İMİZ VAR'

Türkiye’nin daha iyisini yaparak ihraç edebileceğini öne süre Erdoğan, ''Dışarıdan dövizle aldığımız her ürünün daha iyisini daha kalitelisini burada üretip biz dışarıya satacağız. Amerika'nın elektronik ürünlerine biz boykot uygulayacağız. Onların iPhone'u varsa öbür tarafta Samsung var. Kendi ülkemizde Venüs var, Vestel var'' ifadelerini kullandı.

Ancak son yıllarda hızlı büyüyen akıllı telefon pazarının Türkiye’deki dağılımına bakıldığında yüzde 2 paya sahip Vestel’in bu tabloda ne ölçüde rekabet edebileceği merak ediliyor.

Statcounter’ın analizine göre Türkiye’deki mobil cihaz pazarının yüzde 53'ü Samsung ürünlerinden oluşurken Apple’ın payı yüzde 17, onu yüzde 5’lik pay ile General Mobile, yüzde 5,2 ile LG, yüzde 4,9 ile Huawei ve yüzde 2’lik pay ile Vestel izliyor.

TÜİK verilerine göre 2007-2017 yılları arasında toplam 142,4 milyon cep telefonu ithal edilirken, cep telefonları için 23 milyar 708 milyon 146 bin 266 dolar ödendi.

Türkiye dahil birçok ülkede en kullanılan telefon modellerinin üreticisi Samsung Türkiye pazarının da birincisi konumda. Ülke genelindeki gelir, nüfus ve bireysel kredilendirme araçlarının da etkisiyle orta ve üst segment modellerin daha çok satıldığı Türkiye, akıllı telefon tekelleri için kâr marjı yüksek bir pazar olarak değerlendiriliyor. Satış miktarı kadar kâr marjının da belirleyici olduğu akıllı telefon pazarında Samsung’dan az ürün satmasına rağmen ABD merkezli Apple’ın geçtiğimiz yıl akıllı telefon pazarındaki toplam kârdan daha fazla pay aldığı belirtiliyor.

Erdoğan’ın boykot açıklamaları sonrasında Vestel Elektronik hisseleri yüzde 7 pirimle 8,94 liraya kadar yükseldi.