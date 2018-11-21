Erdoğan'ın 'bizi bağlamaz' dediği AİHM kararı için hukukçular ne diyor?

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'bizi bağlamaz' dediği Selahattin Demirtaş'ın serbest bırakılması gerektiği yönündeki AİHM kararı için hukukçular görüşlerini açıkladı. Hukukçular AİHM kararının bağlayıcı olduğuna işaret ettiler.

Hukukçular Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın “Bizi bağlamaz” dediği Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) eski HDP lideri Selahattin Demirtaş’a ilişkin kararının Türkiye’yi bağladığı görüşünde.

AİHM, iki yıldır cezaevindeki Demirtaş’ın siyasi gerekçeyle tutuklandığına hükmederek tahliyesini istemişti.

Erdoğan ise, “AİHM kararları bizi bağlamaz. Karşı hamlemizi yapar, işi bitiririz” demişti.

PROF. AKDENİZ: BU KARAR İÇ HUKUKUMUZU BAĞLAYICIDIR, TAVSİYE FALAN EĞİLDİR

Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyesi Prof. Yaman Akdeniz, AİHM’in kararını sosyal medyadan yorumladı.

Akdeniz, AİHM’in kararının tazminatla geçiştirilebilecek bir vaka olmadığını işaret etti: “AİHM’in Selahattin Demirtaş kararı ‘neyse parası/tazminatı veririz’ tarzında değil. Sözleşme’nin 46. maddesine istinaden Mahkeme ‘derhal salıverilmesini’emrediyor. Bu karar da hukuken iç hukukumuzu bağlayıcıdır, tavsiye niteliğinde değildir.”

ALTIPARMAK: TUTUKLU OLMASI ULUSLARARASI HUKUKA DA AYKIRI

Hukukçu Kerem Altıparmak da Demirtaş’ın parmaklıklar ardında kalmasının uluslararası hukuka aykırı olacağının altını çizdi: “AİHM Selahattin Demirtaş’ın tutukluluğuna son verilmesi için gereğinin yapılması gerektiğini karara bağladı. Şu andan itibaren tutuklu olması hem ulusal hem de uluslararası hukuka aykırıdır. Derhal serbest bırakılması gerekir!”

'ERDOĞAN'IN 'BİZ' DEDİĞİ KİM, BİLMİYORUM'

Altıparmak bir sonraki mesajındaysa Erdoğan’ın “Bizi bağlamaz, karşı adımlar atacağız” demesine atfen, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi (AİHS) ve dolayısıyla AİHM kararının Anayasa uyarınca herkesi bağlayacağını vurgulayarak yapılacak herhangi bir hamlenin hukuki geçerlilik taşımayacağını belirtti.

KAZAN: TÜRKİYE SÖZLEŞMEYE TARAFSA NİHAİ KARARA UYMAK ZORUNDA

Avukat Aslı Kazan da Twitter hesabından AİHS’nin 46’ncı maddesine işaret ederek kararının bağlayıcılığına vurgu yaptı.

Buna göre sözleşmeye taraf olan Türkiye, mahkemenin nihai kararına uymak zorunda.

Kazan’ın mesajı şöyle:”Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin (AİHS) 46. maddesine göre, mahkeme kararları BAĞLAYICIDIR. “Âkit devletler, taraf oldukları davalarda Mahkemenin nihai kararına uymayı taahhüt” etmişlerdir. Kendi takdirlerine bırakılan kısım kararın ne şekilde yerine getirileceğidir.”