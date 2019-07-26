'Erdoğan'ın Binali Yıldırım'a vereceği yeni görev belli oldu' iddiası

AKP'nin İzmir Milletvekili Binali Yıldırım ile Cumhurbaşkanlığı YİK üyeliğine atanan eski TBMM Başkanı Bülent Arınç'a Cumhurbaşkanlığı'nda görev verileceği ileri sürüldü.

İstanbul seçimlerini kaybeden Binali Yıldırım'a Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yeni bir görev verileceği öne sürüldü.

Yeniçağ'ın AKP kulislerine dayandırdığı bilgiye göre, Binali Yıldırım devletin 2 numaralı koltuğuna oturacak. Erdoğan’ın Cumhurbaşkanı Başyardımcılığı ve Cumhurbaşkanı vekilliği pozisyonlarının hazırlanması için talimat verdiği ve Binali Yıldırım’ı bu şekilde Cumhurbaşkanlığı bünyesinde değerlendireceği iddia edildi.

Üçe çıkarılması beklenen Cumhurbaşkanlığı Yardımcılıklarına getirilmesi beklenen isimlerden birinin de Bülent Arınç’ın olabileceği iktidar kulislerinde konuşulanlar arasında.