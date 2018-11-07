Erdoğan’ın Berlin ziyaretinin maliyetini açıkladılar

Alman Bild gazetesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Berlin ziyaretinin maliyetinin 160 bin avroyu aştığını yazdı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Eylül ayı sonunda Almanya’ya yaptığı ziyaretin Almanya’ya maliyeti ortaya çıktı.

Bild gazetesinin Hür Demokrat Parti (FDP) milletvekili Otto Fricke'nin hükümete verdiği soru önergesine dayandırdığı haberinde, Erdoğan'ın ziyareti için Alman Dışişleri Bakanlığı'nın 160 bin avrodan fazla ödeme yaptığı belirtildi.

DW Türkçe'de yer alan habere göre, bu parayla Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier’in verdiği akşam yemeğinin ve diğer protokol masraflarının karşılandığı aktarıldı. Erdoğan’ın ziyareti nedeniyle alınan güvenlik önlemleri masraflarının bu paraya dahil olmadığına dikkat çekildi.

Erdoğan’ın ziyareti sırasında Berlin'de güvenlik önemleri en üst düzeye çıkartılmış ve 4 bin 200 polis görev yapmıştı.