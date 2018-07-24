Erdoğan'ın bekçilerinin ilk icraatı belli oldu: Tekel bayileri artık erken kapanacak

Ankara'da bir bölümü Haziran ayında göreve başlayan bekçilere her gün yenileri eklenirken, Erdoğan 'yatarken bekçi düdüğü duymak istiyorum' sözleri sonrası 10 bin bekçi daha alınmasına karar verilmişti. Ankara'da artık her sokak başında bulunan bekçiler istedikleri gibi GBT yaparken, ilk büyük baskı mahallelerdeki tekel bayilerini hedef aldı. Birçok tekel bayisi baskılardan bunalırken, 22.00'de kepenkleri kapatma kararı alındı.

soL - Ankara