Erdoğan'ın bekçilerinin ilk icraatı belli oldu: Tekel bayileri artık erken kapanacak

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Ben gece yatarken bekçi düdüğü duymak istiyorum" talimatı üzerine harekete geçip bekçi alımlarını arttırdıklarını söylemişti.
Ankara'da ilk olarak Haziran ayında bin bekçi eğitimlerini tamamlayarak göreve başlarken, daha sonra bu sayı giderek arttı.
Artık birçok sokak başında bekçiler göreve başlarken, yurttaşlar keyfi olarak kimlik kontrolüne sokuluyor.
Erdoğan'ın her sokaktaki "gözü" gibi hareket eden bekçilerin ilk icraatlarından biri tekel bayilerinin üzerinde baskı kurmak oldu.
Saat 22.00'den sonra alkol satması yasaklanan tekel bayilerini adeta gözetim altına alan bekçiler, dükkan sahiplerini taciz ediyor.
Baskıların artmasının ardından Ankara'da birçok tekel bayisi 1 Ağustos itibariyle saat 22.00'de kepenkleri kapatma kararı aldı.
Birçok tekel bayisi konuyla ilgili ortak bir pankart bastırıp dükkanlarına asarken, pankartta söz konusu yasağa dikkat çekildi: