Erdoğan'ın bekçilerinin ilk icraatı belli oldu: Tekel bayileri artık erken kapanacak

Ankara'da bir bölümü Haziran ayında göreve başlayan bekçilere her gün yenileri eklenirken, Erdoğan 'yatarken bekçi düdüğü duymak istiyorum' sözleri sonrası 10 bin bekçi daha alınmasına karar verilmişti. Ankara'da artık her sokak başında bulunan bekçiler istedikleri gibi GBT yaparken, ilk büyük baskı mahallelerdeki tekel bayilerini hedef aldı. Birçok tekel bayisi baskılardan bunalırken, 22.00'de kepenkleri kapatma kararı alındı.
soL - Ankara
Salı, 24 Temmuz 2018 09:49

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Ben gece yatarken bekçi düdüğü duymak istiyorum" talimatı üzerine harekete geçip bekçi alımlarını arttırdıklarını söylemişti.

Ankara'da ilk olarak Haziran ayında bin bekçi eğitimlerini tamamlayarak göreve başlarken, daha sonra bu sayı giderek arttı.

Artık birçok sokak başında bekçiler göreve başlarken, yurttaşlar keyfi olarak kimlik kontrolüne sokuluyor.

Erdoğan'ın her sokaktaki "gözü" gibi hareket eden bekçilerin ilk icraatlarından biri tekel bayilerinin üzerinde baskı kurmak oldu.

Saat 22.00'den sonra alkol satması yasaklanan tekel bayilerini adeta gözetim altına alan bekçiler, dükkan sahiplerini taciz ediyor.

Baskıların artmasının ardından Ankara'da birçok tekel bayisi 1 Ağustos itibariyle saat 22.00'de kepenkleri kapatma kararı aldı.

Birçok tekel bayisi konuyla ilgili ortak bir pankart bastırıp dükkanlarına asarken, pankartta söz konusu yasağa dikkat çekildi: