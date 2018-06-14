Erdoğan'ın basına kapalı toplantısından bir video daha

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın partisinin “mahalle başkanları” ile yaptığı basına kapalı toplantıdan yeni bir video daha gündeme geldi. Sosyal medyada paylaşılan yeni videoda Erdoğan seçimler için 'İş çantada keklik değil' diyor ve 'Sandık hakimiyetini kurarsak işi başlamadan bitiririz' ifadelerini kullanıyor.

Sosyal medyada gündem olan Erdoğan’ın “Bunu dışarıda konuşmam. HDP barajı aşmamalı” sözlerinin yer aldığı videodan sonra aynı toplantının başka bir bölümünü içeren bir video da sosyal medyada paylaşıldı.

İkinci videoda Erdoğan’ın seçimler konusunda “İş çantada keklik değil. Şu anda kamuoyu araştırmaları filan iş bitmiş havada değil” ve “Sandık hakimiyetini kurarsak işi başlamadan bitiririz” sözleri dikkat çekiyor.

Erdoğan’ın 9 Haziran’da İstanbul’da AKP’nin Mahalle Başkanları toplantısında yaptığı konuşmanın sosyal medyada paylaşılan ilk videosunda “HDP üzerinde parti teşkilatımızın çok farklı çalışma yapması lazım. Bunu dışarıda konuşmam. Markaja alacaksınız. Onların baraj altı kalması demek, bizim daha iyi bir noktaya gelmemiz demek” demişti.

Aynı toplantıdan başka bir kayıtta da Erdoğan, AKP’lileri kapılarından geri çevirenler konusunda “Kapıdan döndürenler onlarındır, döndürmeyenler bizimdir. Mahalle yönetimi tespit edecek. Bunları sandık seçmen listesinden çıkaracağız. Sonra da onların üzerinde çalışma yapmamız lazım. Bu iş hırs meselesi” diyor.

AKP’lilerden sandık kurulunda hâkimiyet sağlamalarını ve bunun için diğer partilerden önce sandık başında bulunmalarını isteyen Erdoğan “Bunu sağlama alırsak, İstanbul’da başlamadan işi bitirmiş oluruz. Bir 7 Haziran yaşamamalıyız” diyor.

Erdoğan'ın partisinin mahalle başkanlarına yaptığı konuşmanın paylaşılan kısmı şöyle:

“Önemsiyorum. Zira kale içeriden fethedilir. ‘Efendim işte kapılardan falan geri döndürüyorlar’ falan filan falan. Döndürenler onların, döndürmeyenler de bizimdir. Biz orada ona da katlanacağız. Çünkü bu işte kapısını açmayan veya kendi kimliğini, kişiliğini ortaya koyuyor. Bu bir hırs meselesi. Bu mücadeleden Allah’ın izniyle galip çıkmamız lazım.

Öyleyse koşturacağız. Bu mahallelerde hangi ailenin konumu, durumu nedir? Bunları kim tespit edecek? Mahalle yönetimi tespit edecek. Dolayısıyla da bunları sandık seçmen listesinden çıkaracağız. Ve seçmen listesinden çıkardıktan sonra da burada onların üzerinde bire bir ayrıca çalışma yapmamız lazım."

‘7 HAZİRAN VE KASIM’I YAŞAMAMALIYIZ’

"Kalan süre 13 gün. Fazla bir süre yok. Bire bir yapacağımız çalışmayla da inşallah bunları markaja alacağız. Binali Bey’in de ifade ettiği gibi yani seçim gerçekten sandıkta kazanılır. Peki nasıl kazanılır? Arkadaşlar, sandık kurulu üyesi arkadaşlarım, bir defa seçim günü diğer siyasi partilerden önce sandık mahallinde yerini almalıdır. Yani bizim arkadaşlarımızdan önce onlar gelmemeli.

İki; sandık müşahitlerimiz. Müşahitler noktasında sandık kurulu üyelerinin dışında sandık müşahitleriyle bizim oraları takviye etmemiz lazım. Olur ya diğerinden gelmeyen olursa bu defa sandık kurulu başkanı kimse oradan kimi alacak? Müşahitlerden kim varsa önce gelen kimse, o onun hakkıdır. O sandık kurulunun ikinci veya üçüncü üyesi olabilir. Burada bir defa neyi kazanırız? Sandık kurulundaki hâkimiyeti biz elde etmiş oluruz. Eğer bunu sağlama alırsak, İstanbul’da başlamadan işi bitirmiş oluruz. Yani iş çantada keklik değil, onu da söyleyeyim. Şu anda kamuoyu araştırmalarında filan öyle iş bitmiş havada değil. Bu neyi gösteriyor? Son seçimlerde yaşadığımız olay 7 Haziran, Kasım. Bakın bir 7 Haziran yaşamamalıyız. Aynı şekilde bir Kasım yaşamamalıyız. Yani iş bıçak sırtı olmamalıdır. Buradan çıkacak netice Türkiye’nin neticesidir. İstanbul bu işin termometresidir."