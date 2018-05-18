Erdoğan'ın başdanışmanından 'yeni çözüm süreci' açıklaması

Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı İlnur Çevik, 'Seçimlerden sonra yeniden çözüm süreci olabilir' dedi.

Başbakan Binali Yıldırım, "çözüm süreci" tartışmalarıyla ilgili kısa süre önce, "Bazen çözüm süreci diyorlar, çözüm mözüm yok. Çözüm terör örgütünün bu topraklardan defolup gitmesidir" derken, Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı İlnur Çevik, "Seçimlerden sonra yeniden çözüm süreci olabilir" açıklamasında bulundu.

Habertürk’ten Kübra Par’ın sunduğu "Açık ve Net" programına konuk olan Çevik, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın seçimlerden sonra Kürtler konusunda bölge insanını rahatlatacak birtakım girişimlerde bulunacağı beklentisi olduğunu söylerken, “Seçimlerden sonra yeniden çözüm süreci olabilir" dedi.

Kürtlerin, bağımsızlık referandumu zamanında dönemin IKBY Başkanı Mesud Barzani’ye gösterilen tepkiden rahatsız olduğunu kaydeden Çevik, "Bölge insanı Türkiye'nin Barzani'ye sert hareketinden rahatsız oldu. Hatta MHP ile ittifaktan da çok mutlu değiller" ifadelerini kullandı.