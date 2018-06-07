Erdoğan'ın başdanışmanı: Seçimler tekrarlanabilir

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı Mehmet Uçum, 24 Haziran seçimlerinde muhalefetin Meclis çoğunluğunu elde etmesi durumunda seçimin tekrarlanabileceğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın başdanışmanı Mehmet Uçum Bloomberg'e yaptığı açıklamada, 24 Haziran seçimlerinde muhalefetin parlamento çoğunluğunu kazanması durumunda seçimin tekrarlanabileceğini söyledi. Ancak Uçum sözlerine gelen tepkilerin ardından Twitter'dan bir açıklama yaparak "yeniden seçime gidilir gibi bir ifade kullanmadığını, cumhurbaşkanı sisteminin imkanlarından bahsettiğini" kaydetti.

Bloomberg'e konuşan Uçum, “Eğer muhalefet parlamentoyu alır ve Erdoğan yeniden seçilirse siyasetçiler vatandaşların ‘birbirlerini denetleme ve işbirliği yapmalarını’ istediğini anlamalı. Eğer başaramazlarsa parlamento ya da cumhurbaşkanı yeni seçime gitme kararı alabilir” dedi.

'TÜM TARAFLAR DAHİL OLMAZSA BAŞKANLIK SEÇİMİ BAŞARILAMAZ'

Uçum, bunun son çare olacağını, böyle bir durumun ülkeyi çıkmaza sokacağını belirterek, “Bu seçimler Türkiye’yi parlamenter sistemden başkanlık sistemine geçirecek. Bu geçiş eğer tüm taraflar dahil olmuyorsa başarılamaz” yorumunda bulundu.

Başdanışman Uçum, Erdoğan ve AKP'nin hem başkanlığı hem de parlamentoyu kazanacağını çünkü seçmenin yetkiyi aynı partiye vererek 'rasyonel' karar vereceğini ileri sürdü.

TWITTER'DAN AÇIKLAMA YAPTI

Uçum, daha sonra Twitter hesabından yaptığı açıklamada seçimleri muhalefet kazanırsa yeniden seçime gidilir gibi bir ifade kullanmadığını, cumhurbaşkanı sisteminin "imkanlarından" bahsettiğini söyledi.