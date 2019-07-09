Erdoğan'ın başdanışmanı: S-500 alımı gündemde

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı Gülnur Aybet, 'Biz aslında kendi hava savunma sistemimizi kurmak istiyoruz. Bunun için başka alternatiflere, S-400'den öteye bakıyoruz. Bu arada S-500'ü de düşünüyoruz. Patriot önerilerine de açığız' dedi.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başdanışmanı Gülnur Aybet, Rusya'dan S-500 satın alınmasının gündemde olduğunu ve Patriot önerilerine de açık olduklarını söyledi.

'S-500'Ü DE DÜŞÜNÜYORUZ, ORTAK ÜRETİM KONUSUNDA KARARLIYIZ'

Teslimat hazırlığındaki S-400 hava savunma sistemine ilişkin konuşan Aybet, "S-400 alıyoruz çünkü şu anda bize en iyi verilen öneri ve teklif S-400'dü. Biz bunu kabul ettik fakat bizim füze ve hava savunma ihtiyacımız burada bitiyor mu? Hayır, çünkü biz aslında kendi füze ve hava savunma sistemimizi kurmak istiyoruz. Bunun için de hâlâ başka alternatiflere, S-400'den öteye bakıyoruz. Bu arada S-500'ü de düşünüyoruz. Burada ABD'nin Patriot önerilerine de açığız yani bu iş burada bitmiş değil. Fakat bizim burada vurguladığımız; biz burada teknoloji transferi ve ortak üretim konusunda kararlıyız" açıklamasında bulundu.

'ABD YAPTIRIMIYLA İLGİLİ KESİN CEVAP ALAMADIM'

ABD Başkanı Donald Trump'ın Japonya'daki G20 zirvesinde görüştüğü Erdoğan'ı haklı bulduğunu söyleyen Aybet şu sözleri kaydetti:

"Başkan Trump S-400 konusunda bizi çok haklı buldu. Bu görüşme hem ikili ilişkilerde, hem de S-400 konusunda çok daha pozitif ortam yarattı".

Olası ABD yaptırımlarına ilişkin konuşan Aybet, "Şimdi Amerikan sisteminde kongrenin ayrı bir yetki alanı var. Burada kurumlar arasındaki ilişkiler farklı, hepsinin yetki alanları farklı. Başkan ve Beyaz Saray'ın da aynı şekilde. Ne zaman Amerikalı yetkililere sorsam 'Böyle bir durumda bu yaptırım yürürlüğe girdiği anda başkanın bunu durdurma ya da geciktirme yetkileri ne olur' diye, kesin bir cevap kimseden alamadım" dedi.