Erdoğan'ın başdanışmanı: Ok yaydan çıktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Başdanışmanı İlnur Çevik, Bahçeli'nin erken seçim çağrısını 'ok yaydan çıktı' sözleriyle değerlendirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı İlnur Çevik, erken seçim çağrısına ilişkin, "Türkiye siyasetini 45 yıldır takip eden bir gazeteci iseniz MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 'erken seçime 26 Ağustos'ta gidelim' çağrısı artık okun yaydan çıktığını ve kolay kolay Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçiminin 2019 Kasım'ında olamayacağı ortada…" dedi.

Çevik, "Bunda art niyet aramak hatalı. Bunda danışık ve dövüşük aramak da doğru değil. Belli ki Bahçeli’nin teklifi AK Parti’de de sürpriz yarattı. Ama kimsenin bu teklifi kestirip atma lüksü yok. Cumhurbaşkanımız Bahçeli’nin, yani ittifak ortağının bu teklifini enine boyuna düşünecek, arkadaşları ile tartışacak ve gerekli kararı alacaktır" ifadelerini kullandı.