Erdoğan'ın başdanışmanı belli oldu

Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığına Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Fahri Kasırga getirildi.

Cumhurbaşkanlığına bağlı başkanlıklara ve başdanışmanlıklara ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de yer aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararlarına göre, Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığına Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Fahri Kasırga, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Hukuk ve Mevzuat Genel Müdürlüğüne Hakkı Susmaz, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğüne ise Metin Yener getirildi.

Kasırga, 22 Temmuz 2007’deki genel seçimler öncesi Adalet Bakanı olarak görev yaptı. 20 Ocak 2014’te Başbakanlık Müsteşarlığına atanan Kasırga, 11 Eylül 2014 yılında Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliğine getirilmişti.