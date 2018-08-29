Erdoğan'ın bakanları soru önergelerini neden yanıtlamıyor?

24 Haziran seçiminden sonra yeni oluşan TBMM'de milletvekillerinin verdiği 440 soru önergesinden sadece beşine yanıt verilmesi, anayasanın 98'inci maddesinde geçen yıl yapılan değişikliği akıllara getirdi. Bu değişikliğe göre bakanlar Meclis karşısında siyasi sorumluluğa sahip değiller, yalnızca Cumhurbaşkanı'na karşı sorumlular... Bakanların, kendilerini soru önergelerine yanıt vermek zorunda hissetmemeleri, işte bu anayasa değişikliğine dayanıyor.

24 Haziran seçiminden sonra yeni oluşan TBMM'de milletvekillerinin verdiği 440 soru önergesinden sadece beşine yanıt verilmesi, anayasanın 98'inci maddesinde geçen yıl yapılan değişikliği akıllara getirdi. Bu değişikliğe göre bakanlar Meclis karşısında siyasi sorumluluğa sahip değiller, yalnızca Cumhurbaşkanı'na karşı sorumlular... Bakanların, kendilerini soru önergelerine yanıt vermek zorunda hissetmemeleri, işte bu anayasa değişikliğine dayanıyor.

98'İNCİ MADDEDEKİ DEĞİŞİKLİK

Anayasanın 2017 yılında değiştirilen 98’inci maddesinde Meclis'in bilgi edinme ve denetim yetkisinin kullanılmasında uyulması gereken kurallar düzenlenmişti.

Maddede, milletvekillerince verilen yazılı sorular, bilgi edinme ve denetim yetkisinin kullanılmasındaki araçlardan biri olarak öngörülmüştü.

Ancak milletvekillerine yalnızca Cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanlar hakkında soru sorma yetkisi verilmişti. Bu sayılan görevlilerin siyasal sorumlulukları olmadığı gibi anayasanın değiştirilen 106’ncı maddesine göre yalnızca Cumhurbaşkanı'na karşı sorumlu tutulabilmekteydiler.

TBMM'Yİ UMURSAMAYAN BAKANLAR

Bu durumda Meclis karşısında siyasi sorumluluk taşıyan kimse yok. Bu nedenle de soru önergelerini yanıtlasalar bile Meclis'in denetim yetkisini kullanabildiğinden söz edilemez.

Meclis, Anayasa’nın değiştirilmesiyle, siyasi sorumluluk taşıyanlarla değil, Cumhurbaşkanı tarafından atanan üst düzey görevlilerle muhatap edilmiştir. Üstelik şimdiye değin 440 soru önergesinden yalnızca beş tanesini yanıtladıklarına bakılırsa Meclis'i pek de umursamadıkları anlaşılmakta.

İLGİLİ HABER Hükümet mi kaldı?

İLGİLİ HABER Yeni düzende ne olacak?