Erdoğan'ın AYM'ye atadığı Yıldız Seferinoğlu kimdir?

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Anayasa Mahkemesi Üyeliğine ilişkin atama kararı resmi gazete yayımlandı.
Karara göre, Anayasa Mahkemesi Üyeliğine Yıldız Seferioğlu seçildi.
SEFERİOĞLU KİMDİR?
25 Temmuz 1969’da Rize Ardeşen’de doğdu.
1991 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu.
23 yıl İstanbul’da serbest avukatlık yapan Seferinoğlu, 1 Kasım 2015 genel seçimlerinde AKP'den İstanbul Milletvekili seçildi.
21 Temmuz 2018 tarihi itibariyle Adalet Bakanlığı bakan yardımcılığı görevinde bulunuyordu.
AKP Bayrampaşa İlçe Başkanlığı Kurucusu olan Seferinoğlu, AKP İstanbul İl Yönetim Kurulu üyeliği, AKP Genel Merkez SKM Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulunmuştu.