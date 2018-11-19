Erdoğan'ın avukatının savunduğu Zaman gazetesinin ortağı beraat etti

Rixos otellerinin sahibi olan ve bir dönem Cemaat üyesi olduğunu belirten Zaman gazetesinin ortaklarından Fettah Tamince, Cemaat soruşturmasından beraat etti.

Rixos otellerinin sahibi olan ve bir dönem Cemaat içerisinde yer aldığını açıklayan Fettah Tamince hakkında dikkat çeken bir karar çıktı.

Odatv'den Hakan Erol'un haberine göre, Tamince, ifadesinde Cemaat üyesi olduğunu kabul etmiş, Fethullah Gülen’e yaptığı ziyaretleri anlatmıştı. Öte yandan, Tamince, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da yakın bir isim olarak biliniyordu. Öyle ki, Erdoğan'ın başbakanlık döneminde tatil yaptığı Rixos otellerinin sahibiydi Fettah Tamince. Ayrıca, Fettah Tamince’nin avukatlığını, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın avukatlarından Ahmet Kürşat Köhle üstlenmişti.

Hakkında yürütülen Cemaat soruşturması kapsamında, Fettah Tamince ve eşi Duygu Tahmince hakkında "kovuşturmaya yer yok" kararı alınması dikkat çekti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen "FETÖ üyeliği" soruşturmasında, Savcı İsmet Bozkurt, 2 Ekim 2018 tarihinde kovuşturmaya yer yok kararı verdi.

17-25 Aralık'tan sonra Zaman gazetesinin ortaklarından olan Tamince, gazetedeki yüzde 10 hissesini Haziran 2014'te satmıştı.