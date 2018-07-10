Erdoğan'ın atayacağı rektörlerin profesör olma şartı kaldırıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından atanacak rektörlerin profesör olması şartı kaldırıldı.

Dün yayımlanan 703 nolu KHK’yla Cumhurbaşkanı tarafından atanacak rektörlerin profesör olması şartı kaldırıldı.

Cumhuriyet'ten Ozan Çepni'nin haberine göre, OHAL KHK’si ile üniversitelerdeki rektör seçimlerini kaldıran Erdoğan, şimdi de uyum KHK’si ile rektör atamasında YÖK görüşünü de kaldırdı.YÖK’ün üniversite rektör adayı belirleme yetkisi elinden alınarak, tek yetkili cumhurbaşkanı kılındı. Eski sistemde devlet üniversitesinde rektörlerin iki dönemden fazla görev yapamamasına ilişkin sınır da kaldırıldı. Bakanlar Kurulu’nun kaldırılmasıyla YÖK’ün 21 üyesinin 14’ünün ataması da cumhurbaşkanına bırakıldı. Eski sistemde Üniversitelerarası Kurulca, kurul üyesi olmayan profesör öğretim üyelerinden yedi kişiden seçilmesi işlemi de eskiden cumhurbaşkanı ‘onay’ına sunulurken şimdi ise atmaya sunulması olarak değiştirildi. Kurul üyelerinin görev süresinin 4 yıl ile sınırlandırılması maddesi de kanundan çıkarıldı. YÖK’ün ‘Yükseköğretimin planlanması’ görevi de ‘yükseköğretim kurumlarının öğretiminin planlanması’ olarak değiştirildi. Vakıf üniversitelerinin denetimler sonucu faaliyet izninin kaldırılmasını tespiti sonucunda faaliyet izninin kaldırılmasına ilişkin YÖK görüşünün istenmesi de kaldırıldı.

Pazartesi günü yayımlanan 703 nolu KHK’yle Cumhurbaşkanı tarafından atanacak rektörlerin profesör olması şartı da kaldırıldı.

4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nda yapılan değişikliklerle, 13. Madde’nin ilk paragrafında yer alan “Devlet üniversitelerinde rektör, profesör akademik unvanına sahip kişiler arasından görevdeki rektörün çağrısı ile toplanacak üniversite öğretim üyeleri tarafından seçilecek adaylar arasından Cumhurbaşkanınca atanır” ifadesinin yerine şu getirildi:

"Devlet ve vakıf üniversitelerine rektör, Cumhurbaşkanınca atanır. Vakıflarca kurulan üniversitelerde rektör ataması, mütevelli heyetinin teklifi üzerine yapılır. Rektör, üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsü tüzel kişiliğini temsil eder."