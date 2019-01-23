Erdoğan’ın atadığı Yargıtay görevlisine 'FETÖ' incelemesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın atadığı Yargıtay’da üst düzey bir görevli hakkında ‘ankesörlü telefon soruşturması’ kapsamında 'FETÖ' incelemesi başlatıldı.

Yargıtay 1. Başkanlık Kurulu tarafından Cemaat'in iletişim yöntemi olarak kullandığı “ankesörlü telefon soruşturmasına” takıldıkları iddiasıyla inceleme başlattığı üç Yargıtay üyesinin isimleri ortaya çıktı. Bu isimlerden birinin bizzat Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından 2016 yılında Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nda üst düzey göreve atanan H.A. olduğu öğrenildi.

Cumhuriyet'ten Alican Uludağ'ın haberine göre, haklarında inceleme başlatılan diğer iki kişi ise Yargıtay’da hukuk dairesi başkanı olarak görev yapan A.T. ile bir ceza dairesi üyesi M.İ.Y. H.A., cemaat-hükümet ortaklığı döneminin HSYK’si tarafından Yargıtay üyeliğine atanan 160 kişi arasında yer alıyordu. 24 Şubat 2011 tarihinde Yargıtay Üyeliği’ne seçilen H.A., Yargıtay 5. Ceza Dairesi Üyesi olarak görevini sürdürürken Yargıtay Büyük Genel Kurulu’nca gösterilen adaylar arasından, Erdoğan tarafından 2016’da bugünkü görevine atanmıştı.