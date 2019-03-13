Erdoğan'ın 'ananı da al git' dediği çiftçi isyan etti: Ya gözaltı ya da polis ablukası, artık yeter

2006 yılında Mersin'e gelen Tayyip Erdoğan’a, 'Bu çiftçinin hali ne olacak? Anamız ağladı?' diye tepki gösteren ve 'Ananı da al git' yanıtı alan çiftçi Mustafa Kemal Öncel, Erdoğan kente her geldiğinde polis tarafından rahatsız edildiğini belirterek, 'Tayyip bey Mersin’e ne zaman gelse, hayatım zehir oluyor. Ya gözaltı, ya da polis ablukası, artık yeter' dedi.

11 Şubat 2006’da Mersin’e gelen Recep Tayyip Erdoğan’a, “Bu çiftçinin hali ne olacak? Anamız ağladı?” diye tepki gösteren ve "Ananı da al git" tepkisiyle karşılaşan çiftçi Mustafa Kemal Öncel, yıllardır yaşanan polis ablukasının Erdoğan'ın miting için kente geldiği pazar günü yeniden tekrarlandığını dile getirdi.

Sözcü'den Ali Ekber Şen'in haberine göre, Öncel, “Sabah hanımla kar almak için yaylalara gitmek üzere evden çıktık. Eski devlet hastanesi önüne geldiğimiz sırada bir petrolden akaryakıt almak üzere durdum. Aracıma binip hareket etmek üzereyken, Güvenlik Şube'den ismini vererek arayan bir polis memuru, ‘Kemal bey neredesiniz? Sizinle bugün beraberiz, bize öyle söylendi’ dedi. Bu durum canımızı çok sıktı. Defalarca söz verdiğim halde adam yerine konulmamam, beni çok üzdü. Eşimin yanında dakikalarca telefonla yerimin tespitine gidildi. Nereye gideceğimi sordular. Ne yapacağımı sordular. İki dakika sonra da başka bir polis aradı, o da aynı şekilde yerimi sorup yanıma gelmek istediklerini söyledi. ‘Bana nereye gidersen beraber gidelim' dedi. Kısa bir süre sonra da yine güvenlik şubeden bir başka memur aradı. O da, aynı şekilde yerimi ve nerede olduğumu sordu. Sanki potansiyel suçluymuşum gibi beni böyle kontrol altında tutmaları beni çok yaralıyor. Bu abluka sonucu kimyam sinir sistemim bozuldu. Eşimle birlikte Arslanköy'e kaçıp, geç saatlerde Mersin'e döndük” şeklinde konuştu.

Öncel, “Tayyip bey Mersin’e ne zaman gelse, hayatım zehir oluyor. Ya gözaltı, ya da polis ablukası, artık yeter” diyerek tepkisini dile getirdi.