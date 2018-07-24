Erdoğan'ın Alpay'ı neden vekil yaptığı belli oldu

Futbolculuk döneminde sahada karıştığı kavga ve olaylarla anılan, teknik direktörlük döneminde de sürekli kovulmasıyla bilinen Alpay Özalan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla milletvekilliği koltuğunu kapmıştı. Vekillik mazbatasını aldığı gün Meclis'teki görevini 'Cumhurbaşkanımıza yapılacak en ufak hakarette karşılarına benim çıkacağımdan kimsenin şüphesi olmasın' tehdidiyle duyuran Alpay, dün ilk saldırı girişimini de gerçekleştirmiş oldu.

Futbolculuk döneminde sahada karıştığı ve başlattığı olaylarla bilinen Alpay Özalan, teknik direktörlük yaptığı birçok takım tarafından da kısa sürede kovulmuştu.

Teknik direktörlükten de beklediğini bulamayan Alpay'a Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan vekillik teklifi gelince, AKP'nin İzmir'de kuruculuğunu yapan isimlerden olan İsmail Sarı, karara tepki göstermiş, siyaseti bıraktığını açıklamıştı.

Alpay'ın futbolcuk ve teknik direktörlük kariyeri düşünüldüğünde neden milletvekili yapıldığı ise mazbatasını aldığı gün ortaya çıkmıştı.

Meclis'te gazetecilere açıklamada bulunan Alpay, "Milletimiz benim hırslı bir kişilik olduğumu futbolculuk dönemimden bilir. Şunu çok net söyleyebilirim; özellikle Sayın Cumhurbaşkanımıza yapılacak en ufak hakarette karşılarına benim çıkacağımdan kimsenin şüphesi olmasın” demişti.

Alpay, vekil olur olmaz savurduğu tehdidin ardından ilk saldırı girişimine dün imza attı.

HDP Milletvekili Ahmet Şık'ın konuşması sırasında kürsüye saldırmaya çalışan AKP'liler arasında yer alan Alpay'ın vekilleri parmak hareketleriyle tehdit ettiği de görüntülere yansıdı.

Sosyal medyada birçok AKP'li, Alpay'ın saldırı girişiminden duyduğu memnuniyeti dile getirirken, bu tablo da Alpay'ın neden vekil yapıldığını net şekilde gözler önüne sermiş oldu.