Erdoğan'ın açtığı davada Kılıçdaroğlu'nun 'reddi hakim' talebine ret

CHP genel başkanı Kılıçdaroğlu, AKP'li cumhurbaşkanı Erdoğan ve yakınlarının "Man Adaları belgeleri"ne ilişkin açıklamaları nedeniyle açtığı 1,5 milyon liralık manevi tazminat davasında "reddi hakim" talebinde bulundu. Hakim, Kılıçdaroğlu'nun talebini reddetti.

CHP genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, AKP'li cumhurbaşkanı Erdoğan ve yakınlarının "Man Adaları belgeleri"ne ilişkin açıklamaları nedeniyle açtığı 1,5 milyon liralık manevi tazminat davasında "reddi hakim" talebinde bulundu. Hakim, Kılıçdaroğlu'nun talebini reddetti.

İstanbul Anadolu 20. Asliye Hukuk Mahkemesindeki ikinci duruşmaya Tayyip Erdoğan, kardeşi Mustafa Erdoğan, oğlu Bilal Erdoğan, oğlu Ahmet Burak Erdoğan, kızı Sümeyye Erdoğan Bayraktar, kızı Esra Albayrak, dünürleri Özdemir Bayraktar, Orhan Uzuner, Osman Ketenci ve Sadık Albayrak, eniştesi Ziya İlgen'in avukatları ile Kılıçdaroğlu'nun avukatı katıldı.

Hakim Memun Kılıç, davalı Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik'in UYAP üzerinden yolladığı dilekçe ile "reddi hakim" talebinde bulunduğunu tutanaklara geçirdi.

KILIÇDAROĞLU "REDDİ HAKİM" TALEBİNDE BULUNDU

Avukat Çelik, UYAP üzerinden yolladığı üç sayfalık dilekçesinde, davanın 27 Şubat 2018 tarihinde yapılan ön inceleme duruşmasına yolladığı mesleki mazeret dilekçesinin hukuka aykırı bir şekilde reddedildiğini öne sürerek, "Yokluğumuzda yapılan ön inceleme duruşmasında mahkeme yargıcı, davacı tarafa dilekçelerinde gösterdikleri ancak henüz sunmadıkları belgeleri mahkemeye sunmaları, veya başka yerlerden getirtilecek belgelerin getirtilmesi amacıyla gerekli açıklamayı yapmaları için süre vermiş olmasına karşın, davalı taraf olarak bizlerin dayandığı delillerin toplanması kapsamında (kanımızca bilinçli olarak) işlem yapmamıştır. Bu durumlarda ön yargılı davranıldığını, baştan hüküm kurulmuş olduğunu gösterdiği gibi mahkeme yargıcının tarafsızlıktan uzak tutum sergilediği konusundaki tereddütlerimizi pekiştirmiştir" iddiasında bulundu.

Bu davanın açılır açılmaz mahkemenin hakimi olan Pınar Dışlıçay'ın isteği dışında başka mahkemeye atandığını belirten avukat Çelik, "Tarafsızlığı konusunda ciddi kuşkular bulunan Hakim Memun Kılıç mahkemenin hakimliğine atanmıştır. Üstelik reddedilen hakim Memun Kılıç'ın davanın tarafı olan Tayyip Erdoğan'ın bir dönem danışmanlığını yapan kişinin kardeşi olduğu ve daha ilerisi bu hakimin yine Tayyip Erdoğan ile örtüşen Rabia sembollerini Facebook hesabında paylaştığı öğrenilmiştir. Nitekim bu bilgiler sosyal medyada ve basında haber olarak verilmiştir" dedi.

Avukat Çelik, "reddi hakim" talebinde bulundu.

Erdoğan ve yakınlarının avukatı ve Özdemir Bayraktar'ın avukatı Abdullah Demirhan söz alarak, "reddi hakim" talebinin davayı uzatmaya yönelik olduğunu, bu nedenle reddedilmesi gerektiğini savundu.

"REDDİ HAKİM" TALEBİ REDDEDİLDİ

Tutanağa, hayatının hiçbir döneminde sosyal medya hesabının olmadığını yazdıran Hakim Memun Kılıç, Kılıçdaroğlu'nun "reddi hakim" talebini reddetti.

Söz alan Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik, mahkemenin "reddi hakim" talebini geri çevirmesinin koşullarının oluşmadığını belirterek, "Tekrar reddi hakim talebinde bulunma konusunda müvekkilimle konuşacağım. Bu yüzden süre istiyorum" dedi.

"DAVACILARIN SAHİP OLDUKLARI ŞİRKETLER VE BANKA HESAPLARI ARAŞTIRILSIN" TALEBİ DE REDDEDİLDİ

Mahkeme, davalı Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatının, davacıların sahip oldukları şirketler ve banka hesap bilgileri konusunda araştırma yapılması yönündeki talebini davanın konusu olan uyuşmazlığın çözümüne katkı sağlamayacağı gerekçesi ile reddetti.

Davalı Kılıçdaroğlu'nun "Belway Limited" şirketi ve bazı davacıların hesapları ve hesap hareketlerinin incelenmesi yönündeki talebini de reddeden mahkeme, Kılıçdaroğlu'nun ekonomik durum araştırmasının yapılması için Çankaya İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne tekrar yazı yazılmasına karar vererek duruşmayı erteledi.

DAVANIN GEÇMİŞİ

CHP genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 21 Kasım 2017 tarihinde partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada Tayyip Erdoğan ve yakınların Man Adası'nda kurulu şirket ile yapılan para transferlerini gündeme getirmişti. Bu konuşmadan sonra, avukatları aracılığı ile İstanbul Anadolu 20. Asliye Hukuk Mahkemesine dilekçe sunan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, kardeşi Mustafa Erdoğan, oğlu Bilal Erdoğan, oğlu Ahmet Burak Erdoğan, kızı Sümeyye Erdoğan Bayraktar, kızı Esra Albayrak, eniştesi Ziya İlgen, dünürleri Özdemir Bayraktar, Sadık Albayrak, Orhan Uzuner, Osman Ketenci, iddiaları gündeme getiren Kemal Kılıçdaroğlu aleyhine 1,5 milyon liralık manevi tazminat davası açmıştı.