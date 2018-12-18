Erdoğan'ın açıklamasının ardından Suriye sınırına askeri araç sevkiyatı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Suriye'ye operasyon açıklamasının ardından sınırına konuşlandırılmak üzere Cilvegözü Sınır Kapısı'na askeri personel ve zırhlı araç sevkiyatı gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Suriye'ye operasyon sinyali vermesinin ardından bölgeye askeri araç ve zırhlı personel taşıyıcıların intikali devam ediyor.

Bugün Suriye sınırına konuşlandırılmak üzere gelen askeri personel ve zırhlı araçlar Kırıkhan ilçesinden Reyhanlı ilçesine geçerek Cilvegözü Sınır Kapısı'na doğru hareket etti. 20'nin üzerinde bulunan askeri araç ve zırhlı taşıyıcıların sınır birliklerinde konuşlandırılacağı belirtildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün Konya'da yaptığı konuşmada Suriye'ye yönelik operasyonun her an başlayabileceğini söyleyerek "Trump da onay verdi" demişti. ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey ise operasyonun "kötü bir fikir" olduğunu belirtmişti.