Erdoğan'ın 24 Haziran'da sonuçlara en çok üzüldüğü iki il...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 24 Haziran seçimlerinde yaşanan oy kaybına ilişkin çalışma başlattığı öğrenildi.

AKP yönetimi, seçimlerde yaşanan oy kaybının nedenlerini analiz etmeye devam ediyor.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu çalışmaları ekibiyle yürütürken, son MYK toplantısında, seçim sonuçlarını değerlendirirken, özellikle Ankara ve Yozgat sonuçlarına çok şaşırdığını ve üzüldüğünü söyledi.

Erdoğan, İç Anadolu’daki oy kaybının iyi analiz edilmesini istedi. Diğer bölgelerde oy kaybı yaşanan illerin listesini inceleyen Erdoğan’ın her il için ayrı analiz yaptırdığı öğrenildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu seçim sonuçlarına ilişkin ilk tepkisini 24 Haziran gecesi AKP Genel Merkezi’ne gelen parti yöneticisi ve bakanlara direkt söylediği de biliniyor.

AKP 1 Kasım seçimlerinde Yozgat'ta yüzde 65, Ankara'da ise yüzde 49 oy alırken, bu seçimde Yozgat'ta yüzde 53, Ankara'da yüzde 40'ta kaldı.