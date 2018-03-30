Erdoğan'ın 23 milyon mektubunun posta bedeli belli oldu

PTT, Cumhurbaşkanı Erdoğan imzalı mektupları ücretsiz taşıdı, taşıma bedeli olan 37 milyon TL halkın cebinden çıktı.

CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, "Halkın ödediği ücretler ve vergilerle ayakta duran PTT, AKP'nin kurye şirketine dönüştürüldü. PTT, Erdoğan'ın mektuplarını ücret almadan taşıyor" dedi.

Orman ve Su işleri Bakanlığı'nın başlattığı "23 milyon mektuplu Yeşil Türkiye Projesi''ne tepki gösteren Yarkadaş, "Yeşil Türkiye adlı projenin duyurulduğu gün, Orman ve Su İşleri Bakanlığı'nı eleştirdim. Projenin, binlerce ağaca mal olacağını belirttim. Aynı açıklamamda, vatandaşlara gönderilecek 23 milyon mektubun taşıma işleminin milyonlarca TL'ye mal olacağını dile getirdim. Bakanlık eleştirilerim üzerine, bana bugün bir cevap yolladı. Bakanlığın cevabında, mektupları taşıyacak olan PTT'nin bu hizmetten dolayı ücret almayacağı yazıyor" ifadelerini kullandı.

Yarkadaş, açıklamasına şöyle devam etti:

"Bir mektup adresten adrese, 1,6 TL'ye ulaştırılıyor. 23 milyon mektubun ulaşım tutarı, 37 milyon TL tutuyor. Örneğin, sadece İstanbul'da dört milyon hane var. Bu demek oluyor ki; PTT çalışanları, ücret alınmayan bir hizmet için neredeyse 4 milyon kez daha fazla çalışacaklar. Ve tüm yurtta, Erdoğan'ın mektubunu ulaştırmak için 23 milyon haneye fazladan girecekler. 23 milyon mektubun taşınması için binlerce insan ve araç seferber edilecek. Ve PTT, bu hizmetler karşılığında hiçbir ücret almayacak! Posta görevlilerinin yaptığı fazla mesailerin ücretleri ise AKP'ye oy vermeyenler tarafından karşılanacak... Bunu yapmaya ne hakkınız var!... PTT, madem parti genel başkanlarının mektuplarını ücretsiz taşıyor; o halde Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun mektupları da halka ücretsiz götürülsün..."