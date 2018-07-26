Erdoğan'ın 21 gün askerlik ısrarının nedeni bu fotoğraf mı?

CHP Uşak Milletvekili Özkan Yalım, bedelli askerlik düzenlemesine ilişkin ilginç bir iddiada bulundu.

CHP Uşak Milletvekili Özkan Yalım, bedelli askerlik görüşmeleri sırasında Meclis'te dikkat çeken bir konuşma yaptı.

Yalım, AKP 'nin 21 gün temel eğitim ısrarının arkasında, Konya'da üretim yapan Albayraklar grubuna ait Ereğli Tekstil firmasının olduğunu söyledi.

Cumhuriyet'in haberine göre, TSK'nın kamuflaj ihtiyacının yüzde 40'ını tek başına karşılayan yandaş Albayraklar'ın yüzbinlerce kişinin başvuracağı bedelli askerlik sonrası önemli bir gelir elde edeceği belirtiliyor.

"Neden yirmi bir günde ısrar ediyor Cumhurbaşkanı? Bu benim kendi fikrim değil ancak gelen talepleri de biz halkın Meclisi'nde, milletin vekili olarak dile getirmek zorundayız" diyen Yalım, "Bakın, bir tane firma var Konya'da, Ereğli Tekstil. Türk Silahlı Kuvvetlerinin elbise ihtiyacının yüzde 40'ını tek başına karşılıyor. İşte, bu firmanın yönetim kurulu benim dikkatimi çekti, sizlerle paylaşmak istiyorum. Yönetim Kurulu: Faruk Albayrak, Muzaffer Albayrak, Mesut Muhammed Albayrak. Acaba yirmi bir gün temel mecburiyeti bir yerlere mi dayanıyor? Takdir sizlerin diyorum" ifadelerini kullandı.

Yenişafak gazetesinin de sahibi olan Albayraklar'ın yönetim kurulu şöyle:

Faruk Albayrak – İBB Spor Yönetim Kurulu ve Albayraklar Holding Yönetim Kurulu Üyesi

Muzaffer Albayrak- Albayraklar Holding Yönetim Kurulu Üyesi

Mesut Muhammed Albayrak – Albayraklar Holding Yönetim Kurulu Üyesi

Ömer Bolat – AKP MYK üyesi ve Albayraklar Holding CEO'su