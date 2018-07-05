Erdoğan'ın 2 milyon TL borçlu olduğu Mehmet Gür kimdir?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklanan son mal varlığında 2 milyon TL borçlu olarak göründüğü Mehmet Gür, Bilal Erdoğan’ın 'ortağımız' dediği bir isim. Gür, Ortadoğu Grup adlı şirketin Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yapıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mal varlığı, Resmi Gazete'nin bugünkü (5 Temmuz 2018) sayısında yayımlandı. Buna göre Erdoğan'ın 6 milyon lira nakit parası, Mehmet Gür isimli işadamına da 2 milyon lira borcu var. Peki, Erdoğan'ın 2 milyon lira borçlu olduğu Mehmet Gür kimdir?

T24'te yer alan habere göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın mal varlığında ismi geçen Mehmet Gür, Ortadoğu Grup adlı şirketin Yönetim Kurulu Başkanı. Ortadoğu Grup, 1981 yılında inşaat ve lojistik alanlarında faaliyet göstermek üzere kuruldu. Şirket, ilk kurulduğu yıllarda uluslararası taşımacılık ve inşaat alanlarında faaliyet gösterdi, ancak daha sonra sağlıktan lojistiğe, enerjiden inşaata, gıdadan dış ticarete ve hatta çevre teknolojilerine kadar birçok alanda faaliyet gösterdi. İstanbul’da kentsel dönüşüm projelerinde de yer alan şirketin mal varlıkları arasında Memorial Hastanesi de bulunuyor.

BİLAL ERDOĞAN'LA ORTAK

Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’ın “ortağımız” dediği İşadamı Mehmet Gür’ün Erdoğan’a Kısıklı’da yan yana havuzlu iki villa sattığı yıllar önce gündeme gelmişti. İki villanın 2005 fiyatlarıyla 1.5 milyon dolar değerinde olduğu iddia edilmişti. Erdoğan yakın çevresine o dönem, “Bu evleri mevcutları satarak aldım” açıklamasında bulunmuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın küçük oğlu Bilal Erdoğan amcası Mustafa Erdoğan ve eniştesi Ziya İlgen’le birlikte 2014 yılında Mehmet Gür ortak şirket kurmuştu. Bilal Erdoğan’ın amcası Mustafa Erdoğan ve eniştesi Ziya İlgen ile birlikte kurduğu BMZ adlı şirket, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın çocukluk arkadaşı Mehmet Gür ile ortak olup yeni bir şirket kurmuştu. Ortadoğu Proje Geliştirme İnşaat Sanayi ve Ticaret adlı şirkette Bilal Erdoğan’ın imam hatip lisesinden arkadaşı Aykut Emrah Polat ve Barış Aksüs’ün de hissesi vardı.

Merkezi İstanbul Okmeydanı’nda yer alan Ortadoğu Plaza olan BMZ adlı şirket 11 Eylül 2013 tarihinde kuruldu. Ticaret sicil kayıtlarına göre, şirketin ortakları arasında Ortadoğu Nakliyat İnşaat Turizm İhracat Pazarlama, Aksük Yapı ve Entegre Atık İşletmeleri, MP Yatırım Gıda Sanayi ve BMZ Group Denizcilik ve İnşaat Sanayi bulunuyor. 1 milyon lira sermayesi olan şirkette dört ortağın 250’şer bin lira değerinde eşit hissesi var. Şirkette Mehmet Gür Yönetim Kurulu Başkanı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kız kardeşi Vesile Erdoğan’ın eşi Ziya İlgen Yönetim Kurulu Başkanvekili olarak gözüküyor.

Ahmet Kadir Gür, Mehmet Gür, Ziya İlgen ve Başbakan’ın kardeşi Mustafa Erdoğan şirkette A Grubu imza yetkisine sahip. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ailesinin oturduğu Kısıklı’daki villaları satan müteahhit olarak tanınan Mehmet Gür, Erdoğan’ın Kasımpaşa’dan çocukluk arkadaşı.

İstanbul Samandıra’da 1300 konutluk Resim İstanbul projesini hayata geçiren Gür aynı zamanda enerji, nakliyat, sağlık, gıda sektörlerinde faaliyet gösteriyor.