'Erdoğan'ı sevdiğim için yaptım' dedi, hapis cezasından kurtulamadı

2017 referandumunda kullandığı 'Evet' oyunun fotoğrafını paylaşan Cihan Elçi, 'Erdoğan'ı çok sevdiğim için paylaştım' dedi ancak 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

İzmir'in Seferihisar ilçesinde yaşayan ve 2017’deki referandumunda kullandığı "evet" oyunun fotoğrafını çekip, sosyal medyadan paylaşan Cihan Elçi hakkında açılan dava sonuçlandı. Savcılık tarafından ifadesi alınan Cihan Elçi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı çok sevdiğini, bu yüzden kullandığı oyun fotoğrafını paylaştığını söyledi. Seferihisar Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada da Elçi, savcılıktaki ifadesini tekrar etti. Mahkeme, 2017 yılının Ekim ayında davayı karar bağlayıp, Elçi'yi 3 ay hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme cezayı ertelemedi. Elçi, hapis cezasını temyize taşıdı. Dosyayı inceleyen İzmir Bölge Adliyesi Mahkemesi 11’inci Ceza Dairesi, hapis cezası kararını onadı.