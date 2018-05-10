Erdoğan'ı kızdıracak yazı: Münafıklar çetesi demişti...

Seçimlerde Erdoğan'a oy verip AKP'ye oy vermeyecek birçok kişi olduğuna ilişkin AKP'li yazarlar arasında devam eden tartışmaya 'münafıklar çetesi' sözleriyle katılan Erdoğan'a yanıt niteliğinde bir yazı daha kaleme alındı. Davutoğlu'na yakınlığıyla bilinen Karar gazetesi yazarı Elif Çakır, AKP'nin ilk kez seçim sonuçlarının cebinde olmadığı bir seçime girdiğini, Erdoğan'a oy verip, AKP'ye oy vermeyecek bir kitle olduğunu yazdı ve 18 Nisan 1999 uyarısında bulundu.

AKP'li yazarlar arasında Erdoğan'a oy verip AKP'ye oy vermeyecek bir kitle olduğuna ilişkin devam eden tartışmaya Cumhurbaşkanı Erdoğan sert sözlerle dahil olmuştu.

Erdoğan, "Oyumu cumhurbaşkanına vereceğim ama AK Parti'ye vermeyeceğim diyenlere" ilişkin "münafıklar çetesi" ifadelerini kullanmıştı.

Erdoğan'nı bu sözleri sonrası ilk açıklama Ahmet Davutoğlu’nun başbakanlığı döneminde strateji danışmanlığını yürüten Atılgan Bayar'dan gelmiş, Bayar, "Münafık olmuş olsa idim; Fuat Uğur, Cemil Barlas, Haşmet Babaoğlu, Hilal Kaplan gibi en uzağımdaki figürlerle gider aynı partiye oy verirdim" demişti.

Erdoğan'ın sözlerine tepki gösteren Bayar, "Sayın Erdoğan'ı bu sözü söyletecek kadar kimler doldurmuşsa, oraya bir bakmakta fayda var. Elveda AK Parti ve elveda Sayın Recep Tayyip Erdoğan. Sizleri çok sevmiştim. Sayın Erdoğan için verdiğim emek, aldığım riskler, yaptığım her şey helal olsun. Ama şunu iyi bilsin ki, ben münafık değilim. Yolu açık olsun" ifadelerini kullanmıştı.

KARAR'DAN DA UYARI YAZISI

Ahmet Davutoğlu'na yakınlığıyla bilinen Karar gazetesinde bugün bir köşe yazısı kaleme alan Elif Çakır, AKP'nin ilk kez seçim sonuçlarının cebinde olmadığı bir seçime girdiğini yazdı.

"AK Partili seçmenler arasında 'Cumhurbaşkanlığında oyunu Erdoğan’a verecek' ancak 'parlamentoda oyunu AK Parti’ye vermeyecek' olan bir kitle var" iddiasında bulunan Çakır, "Dolayısıyla şunu söyleyebiliriz ki, AK Parti 25 Haziran’da nasıl bir sabaha uyanacağını, 24 Haziran gecesini nasıl kapatacağını bilmiyor" ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın Bahçeli'nin seçim çağrısına uymasını eleştiren Çakır, "AK Parti’nin kendi ayağına sıkan, seçmene 'AK Parti, AK Parti iktidarına mı karşı şimdi de' sorgulaması yaptıran, yani AK Parti’yi bal gibi tuhaf duruma sokan bu, adına da 'manifesto”'dedikleri metni kim hazırladı da, Erdoğan’ı böyle tuhaf bir metne kim ikna etti?" diye sordu.

Çakır, yazısını 18 Nisan 1999 seçimlerine ilişkin uyarıyla bitirdi:

Bugün, muhalefet partileri bir çözüm kapısı olarak 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’e gidiyorsa, toplumda Abdullah Gül beklentisi oluşuyorsa AK Parti’nin bunu düşünmesi gerekiyor. AK Parti’nin iktidarda olduğu bir dönemde, oluşan sorunların çözümü için AK Parti’nin kurucusu olan AK Parti’yi “çocuğu” olarak gören bir isme “Cumhurbaşkanı adaylığı” için teklif gidiyor. Ve bu teklif toplumda heyecan uyandırıyor? AK Parti en azından kendi tabanıyla arasındaki zedelenen güveni yeniden temin etmeli, ve oluşan hasarları onarmalıdır. Yoksa, 24 Haziran gecesi, 18 Nisan 1999 seçimlerindeki gibi bir tablo ile karşı karşıya kalabilir.

1995 seçimlerinde Refah Partisi seçimi birinci parti olarak tamamlamış, 1999 seçimlerinde üçüncü parti olmuştu.