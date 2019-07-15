Erdoğan'ı havalimanında İmamoğlu karşıladı

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz darbe girişiminin 3. yıldönümü dolayısıyla düzenlenen tören için Atatürk Havalimanı'na geldi. Erdoğan'ı karşılayanlar arasında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da yer aldı.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz darbe girişiminin 3. yıldönümü dolayısıyla Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen törende katılmak üzere havalimanına geldi.

Erdoğan'ı karşılayanlar arasında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da yer aldı. İmamoğlu, 23 Haziran İBB seçimleri sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilk defa aynı karede yer aldı.

KULÜP BAŞKANLARI DA ERDOĞAN'I KARŞILADI

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Kayserispor Başkanı Erol Bedir, Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz, Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Ankaraspor Başkanı Mehmet Yiğiter de 15 Temmuz etkinliğine katıldı.



ERDOĞAN, ATATÜRK HAVALİMANI'NDA KONUŞTU

Erdoğan'ın törende yaptığı konuşmadan satır başları şöyle:

- O gece burası iki anı tespit etti. Bunlardan bir tanesi 23.15 civarı. Tankların arasından sayın Bay Kemal gelip Bakırköy'e geçti. Bakırköy Belediyesi'ne. Ve 01.15 biz eşim, kızım, torunlarım ve damadımla beraber buraya indik. Burada millet vardı. Üzerimizden geçen F16'lar helikopterler vardı. Mermiler vardı. Bir şeye inanıyorduk: Korkmayın! Allah bizimledir.

- O gece 16 saat süren süreçte, basın toplantımı yaptım. Valimiz aynı şekilde, 1. Ordu Komutanımız aynı şekilde. Bu mesaj verildikten sonra her şey yerli yerine oturdu.

- Darbelerde milli irade darbe alsa da Meclis'e fiili bir saldırı olmamıştı. Hiçbir darbe, yapanların yanına kâr kalmadı. Allah'ın izniyle bundan sonra da kâr kalmayacaktır.

- Ruhlarını iblise satanlar var. O karanlık güçler Türkiye'yi ele geçiremeyecekler.

- Ankara Emniyet Müdürlüğü binasını da bombalayıp yıkmışlardı. Onlar Emniyet Müdürlüğü binasını yıkarak sakalımızı kestiler. Biz emniyet müdürlüğü binasını yeniden yaparak onların kolunu kestik. Kesilen sakal yeniden uzar ama kesilen kol yerine gelmez.

- Biz de yeni nesillerin 15 Temmuz şehitlerini hatırlamaları için bu tarihi Demokrasi ve Milli Birlik Günü adıyla resmi bayram günü olarak ilan ettik.

- Sizlerle bir müjdeyi paylaşmak istiyorum. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığımız tarafından hazırlığı yürütülen Türkiye Şehit Yakınları ve Gazilerle Dayanışma Vakfı’nın kuruluşu resmen tamamlandı. Vakfımızın hayırlı olmasını diliyorum.

- Yılmadınız, kurşunların üzerine gittiniz. Bazı gençlerimiz tankların altına attı bazıları da gazi oldu. Bu yürektir yürek! Kürek değil ve bunu ancak bu millet yapar. Siz yaptınız.

- Şehitlerin aziz ruhlarını muazzep etmemek için daha çok çalışacağız, mücadele edeceğiz, kendimizi daha çok muhasebeye ve murakabeye çekeceğiz.

- Nasıl bir istiklalimizi korumaktan vazgeçmiyorsak bizim önümüze tuzak kuranlar da emellerinden vazgeçmeyecektir. Bugün ülkemizin önündeki engeller, yaşadığı sıkıntılar, maruz kaldığı saldırılar, hep işte bu kadim kavganın tezahürleridir.

- S-400'leri aldık mı? Aldık. 8 uçak geldi ve diğerleri de geliyor. Şu anda montajlar başladı mı? Şu anda takvim işliyor mu? Allah'ın izniyle Nisan 2020'de tamamı yerlerine yerleştirilmiş olacak.

- Ne diyorlar, ekonomi battı, ekonomi bitti... Bunlar nankör. Şu anda Türkye'nin dört bir yanında içerde, dışarıda terörle bu denli büyük br mücadeleyi veren Türkye'ye karşı acaba kimse bu mücadele verilirken bu mermi, kurşun, kalkan uçaklar, helikopterler fıstık, leblebi mi dağıtıyor? Bunların hepsi para değil mi, ekonomi değil mi? Şu anda terörün belini Allah'ın izniyle kırdık, kırıyoruz.