Erdoğan'ı eleştiren AKP Genel Başkan Yardımcısı'nın röportajı yayından kaldırıldı

Star gazetesinden Fadime Özkan, 31 Mart seçimlerinde Esenyurt adayı olan AKP Teşkilattan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Azmi Ekinci’yle İstanbul seçimlerine ilişkin bir röportaj yaparken, Ekinci, "Beka" ve "Kürdistan" söyleminin HDP seçmenini küstürdüğünü ve seçimi kaybettirdiğini söylemişti.

Geçtimiz gün gazetede yayımlanan röportaj bir süre sonra yayından kaldırıldı.

Ekinci, röportajda şöyle demişti:

Beka söylemi bu kadar keskin olmasaydı, Kürdistan’a gidin sözü olmasaydı Kürtler Binali Bey’e oy vereceklerdi, Esenyurt’ta da benim şahsım üzerinden AK Parti ’ye oy vereceklerdi. Fakat o sertlik engelledi bunu. Bundan sonraki süreçte çok fazla bir şey yapmaya gerek yok aslında. AK Partinin fabrika ayarı politikaları kendine çeker onları zaten.