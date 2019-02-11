Erdoğan'ı beraat ettiren isim yeniden Yargıtay Başkanlığı'na seçildi

Yargıtay Başkanlığına İsmail Rüştü Cirit yeniden seçildi

Yargıtay Başkanlığına İsmail Rüştü Cirit yeniden seçildi.

Cirit yaş haddinden emekli olacağı 23 Mart 2020'ye kadar Yargıtay başkanlığını görevini sürdürecek.

CİRİT KİMDİR?

23 Mart 1955’te Balıkesir Burhaniye doğumlu olan İsmail Rüştü Cirit, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden 1978 yılında mezun oldu. Burhaniye hakim adayı olarak mesleğe başlayan İsmail Rüştü Cirit, çeşitli hakimlik görevlerinde bulundu. Üsküdar Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı görevindeyken 2004′te Yargıtay üyeliğine seçildi, 2011′de ise Yargıtay Büyük Genel Kurulu’nca 13. Ceza Dairesi Başkanlığına seçildi.

İsmail Rüştü Cirit Üsküdar 2. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı iken AKBİL davasında dönemin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın beraatına karar vermişti.