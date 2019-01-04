Erdoğan'ı alkışlayan komutanın neden görevden alındığını açıkladı

24 Haziran seçimleri öncesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın etkinliğine katılan ve Muharrem İnce'ye yönelik eleştirilerini alkışlamasıyla gündem olan 2. Ordu Komutanı Orgeneral İsmail Metin Temel, sürpriz bir kararla görevden alınmıştı.

Genelkurmay Denetleme ve Değerlendirme Başkanlığına atanan 2. Ordu Komutanı Orgeneral İsmail Metin Temel'in neden görevden alındığı tartışma konusu olurken, Habertürk yazarı Fatih Altaylı, önemli bir iddiayı gündeme getirdi.

Altaylı, "Sorunlu bir komşumuzla sorunlarımızı daha da arttıracak ve yeni dönem müttefikimizle sorunlar doğuracak bir emri ve bu emirdeki ısrarı nedeniyle görevden alındı 2. Ordu Komutanı" dedi.

Altaylı'nın yazısının ilgili bölümü şöyle:

En yaygın kanaat, bazı askerlere madalya verilmesi konusunda Savunma Bakanı ve Genelkurmay ile ters düştüğü, madalya törenine katılmadığı için görevden alındığı. Ben de burada bir başka tez olarak, "Orgeneral Temel, askerlerin siyasete karışmaması gerektiği düşünülerek, Cumhurbaşkanlığı seçimi sırasındaki eleştirilerden ötürü görevden alındı" desem herhalde gülersiniz. Ama şunu söyleyeyim, ilk iddiaya da ben gülüyorum. Çünkü o da doğru değil.

Orgeneral Temel'in görevden alınmasının madalya ile falan ilgisi yok. Çok daha önemli bir gerekçe ile Savunma Bakanlığı tarafından görevden alındı. Bu gerekçeyi detaylı olarak yazmam çok doğru olmaz. Ancak bana gelen bilgiler doğrultusunda şu kadarını söyleyebilirim. Sorunlu bir komşumuzla sorunlarımızı daha da arttıracak ve yeni dönem müttefikimizle sorunlar doğuracak bir emri ve bu emirdeki ısrarı nedeniyle görevden alındı 2. Ordu Komutanı.