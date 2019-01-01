Erdoğan'ı alkışlayan komutan neden görevden alındı?

24 Haziran seçimleri öncesi Erdoğan'ın seçim konuşmasını alkışlaması nedeniyle tepki çeken 2. Ordu Komutanı Orgeneral İsmail Metin Temel, bu görevden alınarak Genelkurmay Denetleme ve Değerlendirme Başkanlığı’na atanmıştı. Bu kararın nedenine ilişkin kulislerde iki iddia konuşuluyor.

Resmi Gazete’de dün yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararıyla 2. Ordu Komutanı Orgeneral İsmail Metin Temel, bu görevden alınarak Genelkurmay Denetleme ve Değerlendirme Başkanlığı’na atanmıştı.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Orgeneral Temel’in görev değişikliği nedeniyle askeri kulislerde iki iddia konuşuluyor. Temel’in "terörle mücadelede ödüllendirilmesini istediği iki ismin listeye alınmadığı, bu isimlerden birinin de Orgeneral Temel gibi görev değişimi yapılan Tuğgeneral Barut olduğu" öne sürüldü. Temel’in bu nedenle "terörle mücadelede ödül alanlar törenine" katılmadığı ortaya atılan iddialar arasında.

İkinci iddia ise Orgeneral Temel’in uzun süredir Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile uyum sorunu ve görüş ayrılığı yaşadığı, son olay sonrası Akar ve Güler’in Temel’in görev değişikliğini istediği yönünde.