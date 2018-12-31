Erdoğan'ı alkışlayan komutan, Erdoğan tarafından görevden alındı

24 Haziran seçimleri öncesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın düzenlediği bir toplantıya katılan ve Muharrem İnce'ye yönelik eleştirilere alkışlarla destek veren 2. Ordu Komutanı İsmail Metin Temel, görevden alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzaladığı general atamalarına ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile 2. Ordu Komutanı İsmail Metin Temel Genelkurmay Denetleme ve Değerlendirme Başkanlığına atandı.

Tunceli'deki 4. Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Mustafa Barut Erzincan'daki 3. Ordu Komutanlığı Denetleme ve Değerlendirme Başkanlığına atandı.

24 Haziran seçimleri öncesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın düzenlediği bir toplantıya katılan ve Muharrem İnce'ye yönelik eleştirilere alkışlarla destek veren 2. Ordu Komutanı İsmail Metin Temel, o dönem büyük tartışma konusu olmuştu.