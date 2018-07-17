Erdoğan'ı alkışlayan 2. Ordu Komutanı'nın eşi Danıştay'a atandı

Tayyip Erdoğan'ın Muharrem İnce'yi eleştirdiği seçim konuşmasını alkışlayan ve bu nedenle İnce'nin 'Apoletlerini sökeceğim' dediği 2. Ordu Komutanı Metin Temel'in eşi Ferhan Temel Danıştay'a üye olarak atandı.

Cumhurbaşkanlığı seçim sürecinde AKP adayı Tayyip Erdoğan'ın, CHP adayı Muharrem İnce aleyhine söylediği sözleri alkışlayan ve bu tutumumun ardından İnce'nin "Seçimi kazanırsam apoletlerini sökeceğim" dediği 2. Ordu Komutanı Metin Temel'in eşi Ferhan Temel Yargıtay üyeliğine atandı.

Oda TV'den Müyesser Yıldız'ın haberine göre yeni Yargıtay üyesi Ferhan Temel 1963 doğumlu. 1984 Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu olan Temel, göreve Kayseri hakim adayı olarak başladı. Kars Aralık Cumhuriyet Savcılığı ve Kayseri Tomarza Hakimliğinin ardından da Yargıtay 3. Hukuk Dairesi Tetkik Hakimliği yaptı.

25 Mart 2016 kararnamesi ile Yargıtay Tetkik Hakimliğinden Ankara Bölge Adliye Mahkemesi Daire Başkanlığı'na atanan Temel, dünkü kararnameyle yeniden Yargıtay'a, ama bu defa üye olarak döndü.