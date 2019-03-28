Erdoğan'dan YSK'ya: Bunların aday olmaması lazım, seçim bitsin anında adım atacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'YSK bu GBT olaylarını peşinen tam manasıyla dört dörtlük çıkartmıyor, bunların çıkması, bunların da aday olamaması lazım' dedi.

Kendi partisi ve MHP adayları dışındaki tüm partileri ve adayları hedef almaya devam eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, yine "terörist" imasında bulunarak YSK'ya tepki gösterdi.

“Milleti ile omuz omuza olması gereken belediye başkanları terör örgütleri ile omuz omuza oluyorsa bunun elbet bir bedeli vardır, olacaktır. Ben bunu peşinen söyleyeyim istedik. Millet teröristten talimat alan, sorguya çekilen, tokat yiyen değil, kendisine hizmet eden belediyecilik istiyor. Burada birçoğunun künyesinde ne var ne yok, GBT’sinde ne var ne yok, YSK bu GBT olaylarını peşinen tam manasıyla dört dörtlük çıkartmıyor, bunların çıkması, bunların da aday olamaması lazım" diyen Erdoğan, "Sayı çok olduğu için herhalde bunlarla başa çıkamıyor. Seçim akşamı iş bitti, neticeler belli oldu, bunların içinde terörle ilgili, iltisaklı, suç işlemiş olanlar varsa, biz artık 5-6-7 sene bekleyemeyiz, anında gereğini savcılıklar yasal olarak yapacaktır. Bu milletin parasını çarçur edecek olanlara buralar teslim edilmeyecektir” ifadelerini kullandı.