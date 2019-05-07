Erdoğan'dan YSK kararı sonrası ilk açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan, YSK kararının ardından yaptığı ilk açıklamada, 'Seçimden önce başlayarak bir takım kirli ellerin işin içine girdiği, konuyu bu noktaya getirdiği anlaşılıyor. Organize bir yolsuzluk ve tam kanunsuzluk olduğuna samimi olarak inanıyoruz' dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, YSK'nin iptal kararı sonrası partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, "Seçimden önce başlayarak bir takım kirli ellerin işin içine girdiği, konuyu bu noktaya getirdiği anlaşılıyor. Organize bir yolsuzluk ve tam kanunsuzluk olduğuna samimi olarak inanıyoruz" derken, TÜSİAD'ın açıklamasına ise, "Bazı iş adamı grupları karardan sonra baktık ki garip garip açıklamalar yapıyorlar. Bizler normalleşmeyi konuştuğumuz zamanda sizler böyle bir açıklamayı yaparsanız bunlar anormalleşmeyi getirir. Yanlış yapıyorsunuz. Herkes haddini bilecek" ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın açıklamasından başlıklar şöyle:

SAYGIYLA KARŞILAMAYA HAZIRDIK AMA...

Herkesi milletimizin hayırlı geleceği için dua ediyorum. Rabbimiz bize her zorluğun ardından bir kolaylık verdi. Bu yolda gece günsüz çalışmaya devam edeceğiz. Sizler gibi dava arkadaşlarım oldukça başaramayacağımız bir iş olmaz Allah'ın izniyle.

31 Mart yerel seçimlerini geride bıraktık. Toplam oylarda 51.7 düzeyinde başarı kazandık.

Bu seçimlerin en tartışmalı konusu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi olmuştur. Önce 28 bin oy geride kalarak kaybetmiştik. Milli iradeye olan teslimiyetimiz sebebiyle saygıyla karşılamaya hazırdık. Balkon konuşmasında da bunu dile getirdik.

İlerleyen günlerde arkadaşlarımızın yaptığı itirazlar netleştikçe karşımıza bambaşka bir manzara çıktı.

AKP'ye oy veren 15 bin seçmenin oyunun yansıtılmadığı ortaya çıktı. Meseleyi araştırınca hem seçmen listesi hem sandık kurullarında ciddi yolsuzluklar olduğunu gördük.

Biz bu milli irade hırsızlığının hesabını sormazsak milletimiz bizden hesap sorar.

Seçimden önce başlayarak bir takım kirli ellerin işin içine girdiği, konuyu bu noktaya getirdiği anlaşılıyor. Organize bir yolsuzluk ve tam kanunsuzluk olduğuna samimi olarak inanıyoruz

Açık konuşmak gerekirse böyle büyük bir oy sayısının çıkması dahi içimize kurt düşmesine yetmiştir. İstanbul'daki yaklaşık 62 bin sandık görevlisinden 20 bine yakınının kamu görevlilerinin arasından değil de banka ve okul görevlilerinin arısından seçilmiş olması şüphelerimizi artırdı. Sandık kurulu başkanlarının neredeyse kanuna aykırı olarak atanmasını ve iptal edilen oyların Ak Parti'ye ait olmasını kimse izah edemez.

Ak Parti'nin hakkı olmayan bir seçimi kabullenmemek gibi bir durumu söz konusu değildir.

TÜSİAD'A: YANLIŞ YAPIYORSUNUZ

Bazı iş adamı grupları dün açıklanan bu karardan sonra baktık garip açıklamalar yapıyorlar. Bundan sonra da tabii ki bizden bu tavırlarınızla ülkemizin geleceğine yönelik bir normalleşmeyi konuştuğumuz dönemde seçim hukukunun işletildriği bir yerde böyle bir açıklamayı yaparsanız bunlar normalleşmeyi getirmez. Yanlış yapıyorsunuz. Herkes haddinizi bilecek. İş adamıysan sen işini yap, seçim yargısının bu noktada verdiği karara adeta müdahale mahiyetinde açıklamalar yaparsanız sizin de nerede olduğunuzu ortaya koyuyor, bizim de size bakış açımız değişecektir.

Ekonomimizin güvenliğini en az sınırlarımız kadar önemli görüyoruz. Ülkemizi küresel bir senaryo doğrultusunda yeniden dizayn etmeye çalışan bir proje ile karşı karşıya olduğumuz artık su götürmez bir gerçektir. Önümüzde duran manzara tam bir ekonomik sabotaj hali. Ekonomimize yönelik sabotajlar artıyor. Teröristlere karşı ne yaptıysak onlara da onu yapacağız.