Erdoğan'dan YSK kararı açıklaması: Orada zannediyorum bir yanlış anlaşılma var

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) ilçe seçim kurulu başkanları ve seçim müdürlerinin tekrar görev alabileceklerine ilişkin kararı hakkında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Orada zannediyorum bir yanlış anlaşılma var. Bir defa netleşmiş değil' dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bayram namazı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) soruşturulan ilçe seçim kurulu başkanları ve seçim müdürlerinin tekrar görev alabilecekleri kararına ilişkin soru sorulması üzerine Erdoğan, "Orada zannediyorum bir yanlış anlaşılma var. Bir defa netleşmiş değil. Biz bütün bunlara karşı tedbiren parti olarak YSK'ya bu konudaki itirazi kaydımızı düştük. Bazıları bunu sandık kurulları diye ifade ediyor, sandık kurullarıyla ilgisi yok. Sandık kurullarına ilişkin böyle bir durum söz konusu değil. YSK da bu itirazi kayıt üzerinden kararını verecek. Temennimiz odur ki neticesi hayırlı olur. Bildiğiniz gibi burada bir incelik var, o da şudur; bir defa hakimlerle ilgili konuda karar mercii YSK değildir. Hakimlerle ilgili konularda, onların herhangi bir yerden bir yere gönderilmesi konusu tamamen HSK'ya aittir. Onlar bu görevi infa eder. Böyle bir sürecin içerisinde bu tür adımların atılması da her türlü şüpheye de vesile teşkil eder. Bunun için burada gerek YSK'nın gerek HSK'nın hassasiyetleri var. Bu hassasiyetler gözetilerek bir adım atılacaktır" açıklamasında bulundu.