Erdoğan'dan yerel seçim kararı: Vekillere kötü haber

Son yıllarda milletvekillerinin belediye başkanı adayı olma hayali artarken, Cumhurbaşkanı Erdoğan, AKP'li vekilleri belediye başkan adayı göstermeme kararı aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, kongre sonrası topladığı Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK) ve MYK’da verdiği talimat doğrultusunda, MYK’nın bugünkü toplantısında ana gündem başlığını yerel seçim hazırlıkları oluşturacak. Saat 14.00’te başlaması planlanan toplantıda, Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, mevcut belediye başkanlarının seçildikleri günden bu yana yıllık bazda hazırlanan performans raporları ve bu performansların 24 Haziran seçim sonuçlarına etkisine ilişkin yapılan analizler doğrultusunda kapsamlı bir sunum yapacak.

Milliyet'ten Şebnem Hoşgör'ün haberine göre, aday adayı mülakatları ve yaptırılacak son kamuoyu anketlerinin ardından da yıl sonu itibarıyla adaylar ilan edilmeye başlanacak. Meclis’teki oy gücünü kaybetmemek için TBMM’den kabineye sadece dört ismi kaydıran Erdoğan’ın, son dakikada büyük bir sürpriz olmazsa aynı gerekçeyle mevcut milletvekillerinden belediye başkan adayı da göstermeyeceği kaydediliyor.