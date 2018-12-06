Erdoğan'dan yerel seçim açıklamaları

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, AKP'nin adaylarını açıklıyor. Erdoğan, yerel seçimler için 'Gürültü ve görüntü kirliliği oluşturan propaganda yöntemlerini tamamen terk ediyoruz' ifadeleirni kullandı.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan AK Parti Genel Merkezi’nde düzenlenen Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’nda konuşuyor.

Erdoğan seçim kampanyalarında cadde ve sokakların bayrak ve afişlerle donatılmasıyla ilgili olarak, "Günümüzde buna ihtiyaç yok. Bunu ilkel buluyoruz. Gürültü ve görüntü kirliliği oluşturan propaganda yöntemlerini tamamen terk ediyoruz" dedi.

'ANA MUHALEFETİN BAŞINDAKİ ZAT...'

Erdoğan’ın konuşmasından satır başları:

"Ana muhalefetin başındaki zat Almanya ve birkaç ülkeye gidiyor. Son seyahatinde de bir takım toplantılara katılmış ve bir takım kişilerle görüşmüş.

Programlarının neredeyse tamamının basına kapalı olması bu geziyi daha da ilginç hale getirdi. Tüm siyasi hayatalarını Türkiye düşmanlığına adamış tanınan isimlerle görüşüyor. Ellerinde terör örgütlerinin paçavralarıyla Almanya’nın federal meclislerinde kürsüye çıkanlarla fotoğraf karesinde olduğunu görüyoruz. Vekillerden biri de ismini ağzıma almak istemiyorum, güya ülkemiz kökenli bir Alman milletvekili…

PKK’yı Almanya’da terör örgütü listesinden çıkarmak için canhıraş mücadelesiyle tanınıyor. İsmini anarsam değer vermiş olurum o yüzden vermiyorum. YPG bayrağı açacak kadar terör örgütü yandaşıdır. Bu ülkede ne zaman Türkiye ile ilgili bir konu gündeme gelse aleyhimizde açıklama yapmasıdır. Kılıçdaroğlu’nun böyle biriyle ne konuştuğunu merak ediyoruz."

'HÜKMEDEN DEĞİL HİZMET EDEN...'

"Almanya’da buluştuğu diğer siyasetçiler olan, onların da sicilleri de aynı. Yine bu zatın katıldığı medyaya açık olan paneldeki konuşması da son anda TV’ler ve gazeteciler dışarı çıkartılarak onu da kamuoyundan gizlediler. Onu da açık yapsaydın, niye gizleniyor. FETÖ’nün Almanya’daki sözcüsü olan bir ismin de bulunması dikkat çekicidir.

Genel seçimlerde sana oralardan gelen belli. Bu seçimde daha farklı bir şey alman mümkün değil. Yıllardır bu kişinin yalanlarını ifşa etmekten biz yorulduk. Açtığımız davaların, kazandığımız tazminatların haddi hesabı yok. Konuş konuş faydası yok. CHP’nin yerel seçimler için bölücü örgütün güdümündeki parti ile kurmaya çalıştığı ittifak gerçek yüzünü bir kez daha ortaya koymaktadır.

Milletim sandıkta cevabını bir kez daha verecektir, ben buna inanıyorum.

Hükmeden değil hizmet eden, hakim değil hizmetkar, gönül kıran değil gönül yapan böyle bir yönetim anlayışına uygun şekilde davrandığımız müddetçe milletimizin desteği hep yanımızda olacaktır. Milletimiz CHP’yi geçmişte halka tepeden baktığı için gönül defterinden silmiştir."

YEREL SEÇİMLER

"Gece geç saatlere kadar, bu gece saat 02:00’de eve döndük. Bu işi adeta böyle ince ince dokuyup o şekilde sonuçlandırmamız gerekiyor. İstihbarat çalışmalarına varıncaya kadar, GBT’lerine varıncaya kadar gözden kaçan da olabilir. Biz elimizden geleni yapalım.

Çok eskilerden beri yerleşmiş bir seçim kampanyası anlayışı vardır. Her yer parti bayraklarıyla, afişlerle donatılır. Biz bununla ilgili düzenleme yaptık, kimse buna riayet etmiyor. Bu kampanya tarzı uzun süre siyasette güç gösterisi olarak devam etti. Günümüzde buna ihtiyaç yok. Bunu çok da ilkel buluyoruz. Yazılı görsel medya, internet mecrası partilere ve adaylara çok geniş iletişim fırsatları sunuyor. Artık şehirlerimizi kirleten bir hale geldi eski tarz kampanya… Gürültü ve görüntü kirliliği oluşturan propaganda yöntemlerini AK Parti olarak tamamen terk ediyoruz."

'TAKİPÇİ SAYIM 13,5 MİLYONU GEÇTİ'

Partisinin dijital ortamda yürüttüğü propaganda faaliyetlerine ağırlık vereceğini belirten Erdoğan, "Şahsımın Twitter'da takipçi sayısı 13.5 milyonu geçti. Dünyada ilk sıralarda yer alıyoruz. Görüntülenme sayımız 12 milyonu geçti" diye konuştu. "Cumhur İttifakı'nı karalamayacak şekilde çalışacağız" diyen Erdoğan, "Bu millet bizi seviyor, biz de milletimizi seviyoruz" görüşünü dile getirdi.

AÇIKLANAN ADAYLAR

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, AKP Genişletilmiş İl Başkanları toplantısında konuşuyor. Erdoğan bugün 14 ilin adayını daha açıklayacak.

İşte o isimler:

Aksaray Belediye Başkan adayı Enver Dinçer

Ağrı Belediye Başkan adayı Savcı Sayan

Bilecik Belediye Başkan adayı Nihat Can

Erzincan Belediye Başkan adayı Cemalettin Başsoy

Edirne Belediye Başkan adayı Koray Uymaz,

Iğdır Belediye Başkan adayı Adil Aşırım

Isparta Belediye Başkan adayı Şükrü Başdeğirmen

Kars Belediye Başkan adayı Ensar Erdoğdu

Kırşehir Belediye Başkan adayı Yaşar Bahçeci

Kütahya Belediye Başkan adayı Ahmet Sami Kutlu

Siirt Belediye Başkan adayı Ali İlbaş

Tunceli Belediye Başkan adayı Gökhan Arslan

Van Belediye Başkan adayı Necdet Takva

Zonguldak Belediye Başkan adayı Ömer Selim Alan

ADAYI AÇIKLANMAYACAK İLLER

Erdoğan’ın bugün 14 ili açıklamasının ardından geriye 7 il kalacak.

Bu illerden biri İstanbul olurken adayı henüz belli olmayan diğer iller; Muğla, Adana, Manisa, Mersin, Aydın ve Osmaniye oldu.