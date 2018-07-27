Erdoğan'dan yeni tasfiye hamlesi geliyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, 18 Ağustos'taki parti kongresine sunacağı MKYK listesiyle, parti yönetiminde de geniş çaplı bir değişime gideceği belirtiliyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın belediyelerin ardından şimdi de parti içinde büyük bir tasfiye hamlesine girişeceği belirtiliyor.

Kulislerde, partinin kongreden sonraki en üst karar organı olan MKYK ile bu kurul içinden çıkan partinin A Takımı’nı oluşturan Genel Başkan yardımcılarının yer aldığı MYK’daki değişim oranının yüzde 50’yi geçeceği belirtiliyor.

Erdoğan’ın MKYK listesinde bakanlara yer verip vermeyeceği de merak ediliyor. Partide bir grup halen kurul üyesi olan bakanlar Berat Albayrak, Süleyman Soylu ve Abdulhamit Gül’ün yeni MKYK’da da görev alabileceğini belirtiyor. Ancak ağırlıklı kanı bu durumun parti içinde huzursuzluk yaratacağı yönünde. Erdoğan’ın son MYK’da, kurmaylarından MKYK’da değerlendirilebileceğini düşündükleri isimleri kendilerine sunmalarını istedikleri öğrenildi.