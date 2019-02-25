Erdoğan'dan 'yeni parti' açıklaması: Anlaşılan AKP çatısını beğenmeyenler var...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin Yozgat'taki seçim mitinginde, yeni parti tartışmasına ilişkin 'Anlaşılan o ki AK Parti çatısını beğenmeyip kendilerine başka mecra arayanlar var' dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin Yozgat'taki seçim mitinginde açıklamalarda bulundu.

"Yozgat sadece Yozgat'tan ibaret değildir" diyen Erdoğan, "Gidin Avusturya'ya Yozgat'ı ülkemizin en büyük şehri sanırlar. Çünkü bu ülkede on binlerce Yozgatlı yaşıyor. Almanya'da, Fransa'da Hollanda'da daha pek çok Avrupa ülkesinde yüz binler Yozgatlı hayatını orada sürdürüyor. Buradan tüm dünyadaki Yozgatlıları selamlıyorum. Bu meydanda sevda var, bu meydanda inanç var, bu meydanda azim var, bu meydanda vefa var. Bu meydanda kardeşlik var, bu meydanda gerektiğinde kadife eldiven olup seven, gerektiğinde demir yumruk olup ezen cesur yürekler var" ifadelerini kullandı.

YENİ PARTİ AÇIKLAMASI

AKP içindeki muhaliflerin yeni parti hazırlığında olduğu iddialarına da üstü kapalı olarak değinen Erdoğan, "Anlaşılan o ki AK Parti çatısını beğenmeyip kendilerine başka mecra arayanlar var. Bunlara hizmetin, yatırımın asıl kaynağının AK Parti olduğunu, bu kardeşiniz olduğunu gösterelim mi? İnşallah 31 Mart'tan sonra Yozgat için yepyeni bir dönemi başlatmaya hazır mıyız? Buradan bu dönemin ilk müjdesini veriyorum. Yeni kurulacak askeri eğitim birliklerinden ilkinin Yozgat olacak. Ve adımını hemen atıyoruz" diye konuştu.