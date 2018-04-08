Erdoğan'dan yeni operasyon sinyali

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, "Önce Fırat Kalkanı Harekatı'nı yaptık. 'Afrin' dedik ve şimdi diğerleri, İdlib, Münbiç 'ne olur bize de gelin' diyorlar" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, AKP Van 6. Olağan İl Kongresi öncesinde konuşma yaptı.

Erdoğan, "Paralel devlet isteyenler Pensilvanya'ya, hatta biz yolculuk paralarını veririz. Ne dedim 'inlerine gireceğiz' dedim, girdik mi? Bitti. Diri duracağız. Önce Fırat Kalkanı Harekatı'nı yaptık. 'Afrin' dedik ve şimdi diğerleri, İdlib, Münbiç 'ne olur bize de gelin' diyorlar" diye konuştu.

Erdoğan, "30 bin konut, niye istedik ki mazlum kardeşlerimizin başını sokacağı bir yer olsun. Şimdi Erciş'e de doğalgaz gidiyor. Niye istiyorum ki benim hanım kardeşlerim insanca yaşamanın erdemine ulaşsın. Düğmeye bassın bütün dairesi ısınsın. Bu PKK'lıların böyle bir hizmeti oldu mu size? Van'ın belediye başkanı su getirmedi su" ifadesini kullandı.