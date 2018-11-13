Erdoğan'dan yeni karar: 10 bin bekçi daha alınacak

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Emniyet Genel Müdürlüğüne 10 bin çarşı ve mahalle bekçisi kadrosu verildi.

Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Kadro İhdas Edilmesine İlişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Emniyet Genel Müdürlüğünün taşra teşkilatına 10 bin çarşı ve mahalle bekçisi kadrosu ihdası yapıldı.

Ayrıca kararname ile İçişleri Bakanlığının taşra teşkilatına da çeşitli unvanlarda 36 kadro ihdası gerçekleştirildi.

ÖZEL HAREKAT EĞİTİMİ VERİLMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "yatarken bekçi düdüğü duymak istiyorum" sözleri sonrası başlayan çalışmalarla göreve başlayan bekçilerin sayısı artmaya devam ediyor.

Erdoğan'ın 100 günlük planında da yer alan bekçi sayısının arttırılması konusunda ilk adım atılırken, bekçilere verilen eğitim ve ilk icraatları tartışma konusu olmuştu.

Sokaklarda adım başı kimlik kontrolü yapan bekçiler, birçok mahallede özellikle tekel bayilerini hedef alıyor.

Bunun dışında bekçilere verilen özel harekat eğitimi de tartışma konusu olmuştu.