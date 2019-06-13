Erdoğan'dan 'yeni askerlik sistemi' açıklaması: Hayırlı olsun

Cumhurbaşkanı Erdoğan, parti içinde tartışmalara neden olan yeni askerlik sistemine ilişkin 'Türk Silahlı Kuvvetlerimize hayırlı olmasını diliyorum' açıklamasında bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni askerlik sistemine ilişkin sosyal medya üzerinden açıklamada bulundu.

Erdoğan, "Yeni Askerlik Sistemi düzenlemesinin ülkemize, milletimize, gençlerimize ve Türk Silahlı Kuvvetlerimize hayırlı olmasını diliyorum" ifadesini kullandı.

Erdoğan'ın açıklamasında, Türkiye epeyce bir vakittir planlı ve bilinçli bir şekilde profesyonel askerliğe geçisin hazılıklarını sürdürmektedir" denildi.