Erdoğan’dan ‘yeni AKP’ye gönderme: Ayrılanların esamisi okunmamıştır

AKP’nin 18. kuruluş yıldönümünde konuşan Erdoğan, yeni parti kuracağı iddia edilen Gül, Babacan ve Davutoğlu’na göndermede bulunarak ‘Bu kutlu çatıdan ayrılanların hiçbirinin esamisi okunmamıştır’ dedi.

AKP’nin 18. kuruluş yıldönümü için düzenlenen törende konuşan AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, yeni parti kuracağı ileri sürülen Abdullah Gül, Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu’na göndermede bulundu.

Erdoğan “AK Parti 18 yaşına ulaştı, partimiz artık yeni bir safhaya geçmiştir. Bu davada yolunu kaybedenler olmuştur. Bu davanın yükünü kaldıramayanlar oldu. Bu kutlu çatının altından ayrılanların hiçbirinin esamisi okunmamıştır, okunmayacaktır” diye konuştu.

AKP’nin "organik bir parti” olduğunu söyleyen Erdoğan “Gözleri ve gönülleri başka yerde olanlar başarısız olurlar. AK Parti kendisi gibi olmaktan çıktığında misyonunu kaybeder. Ülkemizin şu kritik dönemden çıkmasını sağlayacak olan AK Parti’dir” sözlerini sarf etti.

AKP Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, Gül, Babacan ve Davutoğlu'nun törene davet edilmemesiyle ilgili olarak “Yeni parti oluşumuna destek veren önceki dönem milletvekilleri davet edilmeyecekler. Aile içinde bir kutlama yapıyoruz. Kendilerini aileden görmeyenleri davet etmemiz beklenemez" demişti.