Erdoğan'dan 'yaptırım' açıklaması: O ürünleri almazsam ülkemi kim ısıtacak

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Afrika ziyareti öncesi havalimanında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İslam İşbirliği Teşkilatı Zirve Dönem Başkanı" sıfatıyla özel davetli olduğu 10. BRICS zirvesine katılmak üzere bugün Güney Afrika'ya gidiyor.

Erdoğan, ziyaret öncesinde havalimanında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu:

Uluslararası işbirliği ve yardımlaşmada, kalkınma yardımları arasında Türkiye önde gelen ülkeler arasındadır. Zirveyi önemli bir fırsat olarak görüyorum. Güney Afrika'nın önde gelen işadamları ve müslüman toplumun kanaat önderleri ile bir araya geleceğiz. Zirvenin ardından Zambiya'yı günü birlik de olsa ziyaret edeceğim. Bu ziyaret Türkiye ve zambiya arasında Cumhurbaşkanı düzeyinde ilk resmi ziyarettir.

PUTİN İLE GÖRÜŞME

Yapılan görüşmeler henüz istenilen istikamette gelişmiyor. İstenen istikamette olan yerler Afrin ve Cerablus'tur. Bu görüşmemizde bunları A'dan Z'ye tekrardan görüşeceğiz. Buralarda her an her şey olabiliyor. Biz istiyoruz ki Suriye halkı acımasız saldırılardan korunma altına alınsın.

İRAN'A YAPTIRIMLAR

Bizim ABD nasıl bir stratejik ortağımız ise diğer stratejik ortaklarla ilişkimiz de önemli. Öyle ürünler alıyoruz ki onlardan, o ürünleri almadığımızda benim ülkemi kim ısıtacak.

Sayın Başkan bu konularda önemli bir duruş sergiledi, bu duruşun devam edeceğini düşünüyorum.

Gelen heyetler bizim bu düşüncelerimizi alıp gitti, temenni ederim ki yanlış adımlar atılmasın.