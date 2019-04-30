Erdoğan'dan Venezuela açıklaması: Demokrasilerde sandık esastır

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Venezuela'da yaşananlara ilişkin açıklama yaparak, 'Bir ülkenin nasıl yönetileceği ancak demokratik seçimlerle belirlenebilir. Demokrasilerde sandık esastır' dedi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Venezuela'da yaşanan ABD destekli darbe girişimiyle ilgili açıklama yaptı.

Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

"Halkın egemen olduğu, Başkanının seçimle iş başına geldiği Venezuela'ya postmodern bir koloni valisi atama gayreti içinde olanlar bilmelidir ki, bir ülkenin nasıl yönetileceği ancak demokratik seçimlerle belirlenebilir.

Demokrasilerde sandık esastır.

Darbelerle mücadele etmiş, darbelerin yarattığı olumsuz sonuçları yaşamış bir ülke olarak, Venezuela'daki darbe girişimini kınıyoruz. Tüm dünya Venezuela'da halkın demokratik tercihlerine saygı duymak zorundadır."