Erdoğan'dan valilere silah yetkisi: Halka silah taşıma izni verebilecek

Yeni kararnameyle birlikte lüzum görülen yerlerde, valiler tarafından halka silah bulundurma ve taşıma izni verilebilecek.

Dün yayımlanan 703 sayılı KHK'dan önemli detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor.

Odatv'de yer alan habere göre, yeni kararnameyle birlikte lüzum görülen yerlerde, valiler tarafından halka silah bulundurma ve taşıma izni verilebilecek.

KHK ile yapılan düzenlemeyle Milli Savunma Bakanlığı emrine verilen ateşli silahlardan, TSK ile ilgili kurumların ihtiyaçları karşılandıktan sonra artan miktarından bir kısmını, Milli Savunma Bakanlığı satabilecek. Düzenlemede, "Cumhurbaşkanı kararıyla silah edinmelerine izin verilen kişilere", bir adet olmak şartıyla silah satmaya Milli Savunma Bakanlığı'na yetki verildi.

KHK'dan önce geçen Mart ayında sivil vatandaşlara tanınan yıllık 200 adet olan mermi kullanım (istihkak) hakkı, 1000 adet mermiye çıkarılmıştı.