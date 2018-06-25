Erdoğan'dan umudunu kestiğini ilan eden AKP'li yazar, seçim sonrası şaşırtmadı

Seçim öncesi yazısında Erdoğan'ı ve MHP ile yapılan ittifakı eleştiren ve sert sözler kullanan Karar yazarı Hakan Albayrak, seçim sonrası ilk yazısında şaşırtmadı.

AKP'nin MHP ile yaptığı ittifakı eleştiren, "Bana öyle geliyor ki, AK Parti kendisini düzgün bir şekilde yeniden üretip parlak bir ufuk çizebilecek kabiliyette değil artık" diyen ve AKP'nin ittifakla bile çoğunluğu almasının zor olduğunu söyleyen Karar yazarı Hakan Albayrak, seçim sonrası AKP övgülerine başladı.

"Erdoğan'ın zaferi" başlıklı bir yazı kaleme alan Albayrak, "AK Parti ile MHP arasındaki ittifak, bu partilerin yöneticileri ve bilhassa AK Partili bazı kanaat önderleri tarafından bir menfaat ortaklığı değil dava arkadaşlığı olarak takdim edildi. Az zamanda çok yol alındı, geçmişteki kavgalar unutuldu, saflar sıklaştırıldı ve oluşan yeni atmosferde AK Partililerin hatırı sayılır bir kısmı 'Ha AK Parti ha MHP' demeye başladı" ifadelerini kullandı.

"2014’teki oy oranını koruyan ve hatta bir puan kadar arttıran Erdoğan, ipi MHP’nin desteğiyle göğüsledi; ama bu seçimde MHP’ye meyleden Erdoğan taraftarlarının oyları AK Parti’nin oylarına eklendiğinde ortaya çıkan yüzde 47 ilâ yüzde 49 gösteriyor ki, Erdoğan MHP desteği olmasaydı bile -ikinci turda- cumhurbaşkanı seçilebilirdi" diyen Albayrak, şöyle devam etti:

"AK Parti ve MHP mecliste çoğunluğu elde etmiştir; üstelik, HDP’nin de barajı aşıp meclise girmesine rağmen… Başka mülahazaları başka yazılara bırakalım; bugünün konusu Erdoğan ve Cumhur İttifakının zaferidir. Tebrik eder, hayırlara vesile olmasını dilerim"