Erdoğan'dan Trump'ın sözlerine destek: Olumlu bakıyorum, TOKİ ile bu işe gireriz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'de 'güvenli bölge' kurulması açıklamasına destek verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AKP grup toplantısının ardından TBMM'de gazetecilere açıklamada bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'de güvenli bölge önerisine ilişkin konuşan Erdoğan, "Güvenli bölge konusuna olumlu bakıyorum. Üzerinde tüm ilgili arkadaşların konuşabileceği, benim de olumlu baktığım bir konudur. Bu konu üzerinde çalışılabilir. Bu bölgede böyle bir adım atılabilir. Bu özellikle biz TOKİ olarak bu işin içerisine gireriz. Ama bu konuda koalisyon güçleri maddi destekleri de bize verirlerse bu insanların güvenliğini de korumak kaydıyla güvenli bölgeyi halletmiş oluruz. Bu göçü de tamamiyle engeller. Benim planlamam şöyleydi 500’er metrelik bahçesi olan, içinde iki kat zemin artı bir gibi konutlar yapılabilir. Etrafında da bahçesi olur, onlar için yeni bir hayat başlayabilir" ifadelerini kullandı.