Erdoğan'dan Trump'a: Türkiye hazır...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı görüşmede, Türkiye'nin Menbiç bölgesinde güvenliği vakit kaybetmeden devralmaya hazır olduğunu söyledi. Görüşmeye ilişkin Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada ise, 'İki lider, Suriye'nin kuzeydoğusu için karşılıklı olarak güvenlik endişelerini giderecek ve müzakere edilmiş bir çözümün aranmaya devam edilmesi konusunda mutabık kaldı' denildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump bir telefon görüşmesi gerçekleştirken, görüşmeye ilişkin detaylar açıklandı. Görüşmede, Suriye'de yaşanan gelişmeler ele alınırken, Erdoğan, Türkiye'nin Menbiç bölgesinde güvenliği vakit kaybetmeden devralmaya hazır olduğunu dile getirdi. Görüşmede, geçen hafta Menbiç'te yaşanan saldırıda ölen ABD askerleri için taziyelerini ileten Erdoğan, "bu elim olayın, ABD'nin Suriye'den çekilme kararını etkilemeye yönelik bir provokasyon olduğunu" ifade etti. BEYAZ SARAY'DAN AÇIKLAMA Görüşmeye ilişkin Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada ise, "Başkan Trump, Suriye'de kalan terör unsurlarının yenilmesinin önemine vurgu yaptı. İki lider, Suriye'nin kuzeydoğusu için karşılıklı olarak güvenlik endişelerini giderecek ve müzakere edilmiş bir çözümün aranmaya devam edilmesi konusunda mutabık kaldı. İki lider ayrıca ABD ile Türkiye arasındaki ticari ilişkilerin genişletilmesinin iki ülkenin de yararına olduğu hususunu da ele aldı" denildi.